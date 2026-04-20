Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka s početkom u 9 časova.

Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu prema sledećem rasporedu: 

- 09.00 Alternativa za promene
- 09.30 Ujedinjena seljačka stranka

Podsećanja radi, predsednik Srbije je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Zatim s predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke i Narodne stranke.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPOSLE KONSULTACIJA KOD PREDSEDNIKA Gajić o onima što se nisu odazvali: To što govoriš na Tviteru, na mrežama... dođeš, imaš priliku da mu kažeš u četiri oka...
WhatsApp Image 2026-04-15 at 12.45.56 (2).jpeg
PolitikaZAVRŠENE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić razgovarao s predstavnicima Ruske stranke, Jedinstvene Srbije i stranke Zeleni Srbije
Aleksandar Vučić konsultacije (1).jpeg
PolitikaZAVRŠENE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA VUČIĆA Vučević (SNS): Nama treba društveni mir, ne razumemo ljude koji neće da razgovaraju, spremni za izbore kad god budu
Konsultacije SNS-a i predsednika Vučića
Politika"OD UŽASNE TRAGEDIJE U NOVOM SADU UPUTIO SAM 154 POZIVA NA RAZGOVOR" Vučić: Niko nije hteo, a hteli su da pričaju s Piculom, bez obzira na odbijanja, nastaviću
WhatsApp Image 2026-04-07 at 13.55.51.jpeg
PolitikaZAVRŠENE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Krkobabić i Pavlović otkrili o čemu su razgovarali sa šefom države (FOTO)
konsultacije.jpg
PolitikaNEKI TRČE DA PRIČAJU SA PICULOM, A PO DESETI PUT NEĆE DA RAZGOVARAJU SA SVOJIM PREDSEDNIKOM! Vučić: Ja ću uvek biti za dijalog!
WhatsApp Image 2026-04-03 at 12.23.13 (1).jpeg
PolitikaVULIN SE OGLASIO POSLE KONSULTACIJA SA VUČIĆEM: Smatramo da izbore ne treba raspisivati sada, neophodna rekonstrukcija vlade
