PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA KONSULTACIJE SA STRANKAMA: Danas na Andrićevom vencu Alternativa za promene i Ujedinjena seljačka stranka
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka s početkom u 9 časova.
Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.
Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu prema sledećem rasporedu:
- 09.00 Alternativa za promene
- 09.30 Ujedinjena seljačka stranka
Podsećanja radi, predsednik Srbije je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.
Zatim s predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke i Narodne stranke.
Kurir.rs