Javnost je posebno uznemirilo to što je čovek od 66 godina, prema dostupnim informacijama, najpre verbalno napadnut dok je pokušavao da pređe pešački prelaz, a zatim je policija njega izdvojila i legitimisala. Ovaj sraman napad na Mirka Pavlova komentarisali su gosti emisije "Redakcija" na Kurir televizijiNenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije, Jovanka Zečević, advokat i Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

- Ja mislim da je poslata jasna poruka da želimo da grad funkcioniše normalno i da ne želimo blokade. Želimo da policija obezbedi mogućnost normalnog kretanja svim građanima i to je bila prvenstvena poruka tog skupa. Upravo zbog onemogućenog kretanja građana, mi smo imali ovu situaciju da je Mirko Pavlov napadnut na ovaj način na koji je napadnut i upravo zato je policija i postupila kako je postupila - rekao je Mićin i dodao:

- Sve polazi od blokada i sada njih sprovodi 5 do 10 ljudi, nemoguće je da policija ne može da obezbedi kretanje za druge građane, odnosno da tih 5 do 10 ljudi skloni kako bi obezbedili bezbedno kretanje drugim građanima. U bilo kojoj drugoj zemlji, mogli smo da vidimo kakve su intervencije policije kada neko pokuša da napravi blokade. Ja ne mislim da policija treba da postupa kao u Nemačkoj i siguran sam da mogu da ih spreče u skladu sa svojim ovlašćenjima - tvrdi on.

Navodi da od policije očekuje da omoguće normalno kretanje građanima svakoga dana.

- Što se tiče samog konkretnog događaja na snimku na kojem su policija i stariji čovek, ne želim da spekulišem, ja ne znam sve detalje i vidio sam samo deo snimka. Oko postupaka policije prilikom ovakvih vidova intervencije, mi moramo da kažemo da svaki građanin u Republici Srbiji može i ima prava da izrazi svoje nezadovoljstvo, ali on mora da se kreće u okvirima zakona. Što se tiče same blokade raskrsnica, policija sve to može da reši, u okviru svojih ovlašćenja i upotrebom određenih sredstava, mogu to da prinude, poštujući zakonske norme - kaže Ljubišić.

Ljubišić navodi da se problem dešava kada policija ne može u potpunosti da sprovodi svoja ovlašćenja.

"Ja želim da se krećem slobodno kao građanin"

- To je ipak političko pitanje. Ja kao građanin koji živi u Novom Sadu, želim da se krećem slobodno i ne želim da biram neke alternativne pravce. U ministarstvu unutrašnjih poslova postoji mehanizam unutrašnje kontrole, on je efikasan i na rukovodiocu jedinice je ostavljeno diskreciono pravo da li će da policijskog službenika, protiv koga je pokrenuta inicijativa za disciplinski postupak povodom teže povrede službene dužnosti, udalji privremeno sa rada - rekao je Ljubišić.

On navodi da policijski službenik ima pravo da uloži žalbu komisiji u roku od 8 dana.

"Priča se ne završava medijskom hajkom već treba da se sprovede postupak, da se u postupku utvrde sve činjenice i moramo da vidimo da li je bilo određenog propusta." Objasnio je Ljubišić.

"Blokade moraju da budu najavljene"

Zečević navodi da bi blokade morale da budu najavljene i da je problem kada se grupe ljudi negde neočekivano skupe.

- Policija može doći do problema prekoračenja svojih ovlašćenja ukoliko pokuša da skloni ljude koji blokiraju saobraćaj. Onda dolazi do toga da ih sankcionišu na drugi način. Imamo puno stvari koje se ne poštuju iako su predviđene pravilom, vi onda ostavljate policiji da oni u tom trenutku moraju da reaguju i da pokušaju da nađu rešenje situacije - rekla je Zečević i zatim je dodala:

- To su stvari koje nisu nimalo jednostavne i mislim da je poštovanje zakona osnovna stvar, držati se onoga što je predviđeno i držati se pravila. Verujem da postoje stvari koje se moraju promeniti, koje sav savremeni svet traži da se promene ali ovde sve do sada nisu, ali mi smo dužni da poštujemo pravila i zakone i da se njih držimo. Vi imate situaciju da se saobraćaj kreće ogromnom brzinom i kada se pojavi grupa ljudi odjednom, moguće je da će doći do situacije u kojoj nećete reagovati u okviru pravila jer pokušavate nešto da uradite ili da zaštitite nekoga - tvrdi Zečević.

Kako kaže, ukoliko se ljudi ne budu držali pravila i zakona, doći će do haosa iako on nikome nije potreban.

