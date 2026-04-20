Blokaderski profesor Jovo Bakić nastavlja da širi mržnju prema neistomišljenicima u svojim medijskim gostovanjima, a ovom prilikom u emisiji "Kvaka 23" izjavio je da aktuelna vlast svakako ima podršku velikog broja ljudi, ali da su to "glupi ljudi".

- U svakom društvu postoje glupi ljudi. Pa i u ovom. I sad ti glupi ljudi, možeš ti glupom čoveku predavati koliko god hoćeš. Recimo ja da mu predajem, mogu na glavi da dubim. On ništa neće razumeti - izjavio je Bakić.