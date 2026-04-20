Na pisanje N1 i Nove da danas otvara most koji nema upotrebnu dozvolu i da se nakrivio, Vučić je kratko rekao: "Oni majke mi nisu normalni".

- Jesmo li planirali mi neku novu investiciju u ludnice. Kažu nakrivio se most... Nakrivio mu se nos, tom Pinokiju. Ih kakvi lažovi majko rođena - rekao je Vučić, i pokazao rešenje o upotrebnoj dozvoli.

Na tvrdnje Radomira Lazovića da će izaći na izbore samo ako nađe neku metodu da skinu vlast u Srbiji, ali i sukobe blokadera i opozicije koja je juče viđena u Utisku nedelje, Vučić je rekao sledeće:

- Nek idu kako god hoće. Ionako razlike među njima nema. Ja verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike kada će biti izbori, tako da će imati priliku da pobede. Sada imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije, imaju talas i priliku ogromnu, sve im dobro ide, možda ih narod hoće. Ako je to tako, mi ćemo da im čestitamo. Ali onda se spremite, neće biti novih pruga i puteva, samo će da ih zatvaraju, kao i ranije - rekao je predsednik.

Aljbin Kurti je rekao da Srbija nije odustala od destabilizacije tzv. Kosova, a Vučić kaže da Srbija radi samo na stabilizaciji.

- I nastavićemo to da radimo, na poštovanju međunarodnog prava, Povelje UN i očuvanju mira i stabilnosti - dodao je on.

O sastanku Vladana Đokića i Marte Kos, predsednik kaže da je tu malo EU narušila principe vladavine prava.

- Puna su im usta toga, ali prekrše dok si rekao keks. Zašto narušavaju? Pa zato što onaj ko i dalje nije podneo ostavku na mesto rektora nema pravo da se bavi politikom, a u agendi piše da će govoriti o političkom delovanju. Uveren sam da će ti razgovori mnogo toga doneti Srbiji, jedino mi je žao što se nije odazvao na poziv svog predsednika, a odaziva se na pozive svih drugih koji ga pozovu - kazao je Vučić.

Na pitanje o isplaćivanju sredstava, Vučić kaže da će sve biti u redu kada Srbija ispuni uslove.

- Ministarstvo finansija je jedino završilo svoj posao, dok druga ministarstva nisu. Nije važno koliki je iznos, ali nismo još mi ispunili te uslove - rekao je on.

O navodnoj depresiji vlasti i euforiji među blokaderima posle izborima u Mađarskoj, Vučić kaže da blokadere danas predstavlja dvojac Đokić-Bodiroga.

- Ovaj drugi ne može tri rečenice da sastavi. A ovaj prvi ne ume da sastavi dve-tri rečenice osim ako mu neko drugi ne sastavi šta treba da kaže. Nema nikakve sumnje da rade protiv interesa sopstvene zemlje. Ali dobro, ne rade oni to od juče. Kažu zamislite vlast je uništila školstvo, to je najodvratnije nešto što čujem. Izbacili su nam iz koloseka 10.000 diplomaca, i onda kažu za to što su uradili kriv je neko drugi - rekao je on.

Ja očekujem narednih dana da detaljno i temeljito razgovaram narednih dana sa Peterom Mađarom, rekao je Vučić.