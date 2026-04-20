Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas prisustvuje otvaranju novog železničkog mosta u Tomaševcu kod Zrenjanina i tom prilikom je odgovarao na pitanja novinara. On se osvrnuo i na navode iz Đilasvoe Stranke slobode i pravde da se most nakrivio i da nema upotrebnu dozvolu!

Predsednik Vučić je jasno pred kamerama građanima Srbije pokazao upotrebnu dozvolu za most i tako raskrinkao još jednu opozicionu laž.

- Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec dana. Čuj, nakrivio mu se most kao Pinokiju. Kakvi lažovi. Ja sam uvek za to da se uradi za narod. Ne bih došao ovde da to nije urađeno. Postoje ljudi koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Zato ćemo još više da ulažemo. Šta da vam kažem, tužna priča s tužnim krajem - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik danas prisustvuje istorijskom danu za Banat. On je istakao da su na ovom zahtevnom projektu prvi put posle mnogo godina samostalno radile domaće firme i naveo da je vrednost projekta 12,5 miliona evra.

- Čestitam vam na dobro izvedenom poslu - rekao je predsednik Vučić.

Novi most biće samo železnički i omogućiće brži protok putnika i robe u tom delu Banata i doprineti bržem i sigurnijem železničkom saobraćaju. Dugačak je 120 metara, a glavni nosač novog mosta je čelična konstrukcija koja premošćava tri raspona od po 40 metara replicirajući stari most.

Prema prethodnim najavama, ugrađeno je 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona u sam most, dok će se na celoj deonici postaviti 170 tona šina i 1.800 pragova na cementom stabilizovanom nasipu u koji će biti ugrađeno 24.000 kubika materijala.