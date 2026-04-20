Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila brutalne pretnje i uvrede koje je predstavnik opozicije Radovan Novaković uputio novinaru Gvozdenu Nikoliću.

- Posebno je poražavajuće i zastrašujuće što ovakve opasne poruke dolaze od strane odbornika lokalnog parlamenta u Užicu, koji bi umesto što izriče pretnje sa skupštinske govornice, morao da bude primer poštovanja zakona i institucija - navodi se u saopštenju.

ANS naglašava da ovakvi direktni napadi na medijske radnike predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i bezbednost svih onih koji profesionalno izveštavaju sa terena.

- Pružamo punu podršku kolegi Nikoliću i zahtevamo od nadležnih organa hitnu reakciju, kao i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za izrečene pretnje. Pozivamo nadležne institucije da zaštite integritet novinarske profesije i sankcionišu svakoga ko ugrožava bezbednost novinara - naveli su oni.

Asocijacija novinara Srbije
