Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila brutalne pretnje i uvrede koje je predstavnik opozicije Radovan Novaković uputio novinaru Gvozdenu Nikoliću.

- Posebno je poražavajuće i zastrašujuće što ovakve opasne poruke dolaze od strane odbornika lokalnog parlamenta u Užicu, koji bi umesto što izriče pretnje sa skupštinske govornice, morao da bude primer poštovanja zakona i institucija - navodi se u saopštenju.

ANS naglašava da ovakvi direktni napadi na medijske radnike predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i bezbednost svih onih koji profesionalno izveštavaju sa terena.