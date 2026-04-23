Slušaj vest

Danas je Skupštini Srbije dan za glasanje, na kojem će poslanici odlučiti o svih 40 tačaka dnevnog reda druge redovne sednice prolećnog zasedanja. Poslanici sa radom počinju u 10.00 časova, a među najvažnijim tačkama su predlozi zakona i potvrde međunarodnih sporazuma koji će oblikovati političke i ekonomske tokove u zemlji.

Prvih devet tačaka odnosi se na zakone koje je predložila Vlada, a među njima se nalaze Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama Zakona o trgovini, kao i zakoni koji se tiču trgovačkih praksi i sistema za upravljanje kohezionom politikom.

Poslanici će se izjasniti i o nizima važnih međunarodnih sporazuma. Među njima su sporazumi sa Azerbejdžanom o izgradnji elektrane, sporazum sa Japanom o zaštiti ulaganja, kao i sporazumi sa Rusijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Uzbekistanom, koji se odnose na različite oblasti saradnje, uključujući energetiku i turizam.

Jedna od ključnih tačaka je i potvrda finansijskog protokola između Srbije i Francuske za finansiranje projekta beogradskog metroa, dok će se raspravljati i o sporazumu sa Evropskom unijom o pridruživanju Srbije Programu EU4Health, što je od posebnog značaja za zdravstveni sektor.

Danas će biti razmatrane i odluke koje se odnose na kulturno-istorijsko nasleđe, uključujući zaštitu arheoloških nalazišta i spomenika kulture, kao i strategiju upravljanja mineralnim resursima Srbije do 2040. godine.

Pored zakonodavnih inicijativa, poslanici će glasati o izmenama u nekim odborima, kao i o izboru članova Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.