Poslanici Skupštine Srbije danas se izjašnjavaju o 40 tačaka dnevnog reda druge redovne sednice prolećnog zasedanja. Današnje zasedanje počelo je u 10.00 časova, a među predlozima su važni zakoni i sporazumi koji će oblikovati politički i ekonomski okvir zemlje.

Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene Zakona o zaštiti potrošača, zakoni o trgovinskim praksama, kao i zakoni o sprečavanju trgovine ljudima. Takođe, biće potvrđeni i međunarodni sporazumi sa zemljama poput Japana, Rusije, Azerbejdžana i drugih.