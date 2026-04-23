ANA BRNABIĆ OBJAVILA SNIMAK KOJI JE IZAZVAO BURU NA MREŽAMA! "Dobro jutro, gospodine Parandiloviću... Jedva reči izgovarate, kada se malo otreznite..."
Ana Brnabić je više puta ove nedelje na sednicama parlamenta držala lekcije Milošu Parandiloviću, lideru stranke Novo lice Srbije, koji se neprimereno ponašao i, kako i dolikuje predsedniku Skupštine, uspevala da ga ućutka.
Slične lekcije Ane Brnabić držala je Parandiloviću i ranije.
Sada je predsednica Skupštine na TikToku objavila snimak neprimerenog ponašanja Parandilovića koje se ponavlja iz dana u dan.
"Jedva reči izgovarate", obratila se nedavno Ana Brnabić Parandiloviću i dodala mu:
"Kada se malo otreznite možda bi mogli ponovo da uzmete reč znate Jo-jo-jovanov".
Prethodnom prilikom ga je pozdavila sa "Dobro jutro, gospodine Parandiloviću. Drago nam je što ste nam se pridružili u ove rane jutarnje časove. Nadam se da ste se naspavali i odmorili".
Pogledajte ovaj hit video, koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i pokrenuo pitanje ponašanja poslanika na radnom mestu.