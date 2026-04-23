Slušaj vest

Ana Brnabić je više puta ove nedelje na sednicama parlamenta držala lekcije Milošu Parandiloviću, lideru stranke Novo lice Srbije, koji se neprimereno ponašao i, kako i dolikuje predsedniku Skupštine, uspevala da ga ućutka.

Slične lekcije Ane Brnabić držala je Parandiloviću i ranije.

Sada je predsednica Skupštine na TikToku objavila snimak neprimerenog ponašanja Parandilovića koje se ponavlja iz dana u dan.

"Jedva reči izgovarate", obratila se nedavno Ana Brnabić Parandiloviću i dodala mu:

"Kada se malo otreznite možda bi mogli ponovo da uzmete reč znate Jo-jo-jovanov".

Prethodnom prilikom ga je pozdavila sa "Dobro jutro, gospodine Parandiloviću. Drago nam je što ste nam se pridružili u ove rane jutarnje časove. Nadam se da ste se naspavali i odmorili".

Pogledajte ovaj hit video, koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i pokrenuo pitanje ponašanja poslanika na radnom mestu.

