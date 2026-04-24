Promocija knjige Domagoja Margetića "Plati i pucaj! Tajne sarajevskih ljudskih safarija", koji je gnusno lažno optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u ljudskim safarijima u Sarajevu, biće održana danas od 10 časova na sarajevskom Sajmu knjiga.

Važno je podsetiti na pisanje portala Istraga.ba i tekst pod naslovom "Opasna podvala hrvatskog novinara: Otkrivamo šta zaista stoji iza Margetićevih 'dokumenata' o Sarajevo safariju", kojim se jasno demistifikuju Margetićeve laži.

- "Slavko Aleksić nekim svojim saborcima ostavio je deo arhive Novosarajevskog četničkog odreda, s upustvima da se ta arhiva upotrebi u slučaju da se njemu nešto desi. Njegovi saborci predali su mi veliki broj različitih dokumenata koji ozbiljno inkriminišu Aleksandra Vučića", ovo je 25. januara ove godine objavio hrvatski novinar Domagoj Margetić, tvrdeći da poseduje originalnu dokumentaciju iz ratnog perioda koja dokazuje da je srpski predsednik Vučić direktno sudelovao u organizaciji takozvanog "Sarajevo safarija", kao “vodič i pratitelj stranim gostima koji su dolazili na ljudske safarije".

Margetić je do sada objavio nekoliko dokumenata za koje kaže da potiču iz arhive nedavno preminulog četničkog vojvode Slavka Aleksića, bivšeg komandanta Novosarajevskog četničkog odreda (NČO), koji je sa svojim saborcima sa položaja na Jevrejskom groblju godinama terorisao građane opkoljenog Sarajeva. Istraga je detaljno analizirala dokumente koje je objavio Margetić – uporedili smo ih sa dokazano autentičnim dokumentima Novosarajevskog četničkog odreda koji su korišteni u predmetima na Međunarodnom tribunalu u Hagu i koje je potpisao Slavko Aleksić, kao i sa dokumentima iz drugih izvora koji su ranije javno objavljivani. Analiza nas je nedvosmisleno dovela do zaključka da su dokumenti koje je proteklih dana objavljivao Domagoj Margetić – lažni. U nastavku teksta ćemo to i argumentovati - započinje Istraga.ba u svom tekstu.

A GDE JE PEČAT?

- Slavko Aleksić je sve naredbe, odluke, zahteve upućivane prema komandi itd., kao komandant NČO pisao i potpisivao isključivo ćirilicom. Ispod je dokument koji je Aleksić uputio komandi Trećeg pješadijskog bataljona Prve sarajevske motorizirane brigade VRS-a (komandantu Blagoju Kovačeviću) 16. decembra 1993., u kojem traži da se za potrebe jedinice na Jevrejskom groblju osigura municija. Ovaj dokument je korišten na suđenjima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću u Hagu i na njemu je vidljiv žig Haškog tribunala.

U drugom dokumentu, datiranom 28.09.1993. godine, Aleksić u ime komande NČO piše zahvalnicu Zlatku Novkoviću, “srpskom dobrovoljcu iz Njujorka”, i dodeljuje mu čin četničkog kapetana. I ovaj dokument je takođe napisan ćirilićnim pismom, kao i svi drugi koje je Aleksić potpisivao.

Za razliku od ovih provereno autentičnih dokumenata, svi navodni dokumenti Slavka Aleksića koje je objavio Margetić napisani su latinicom. Jedino je Aleksićev potpis na dnu dokumenta ćirilićni.

Ovo je dokument koji je objavio Domagoj Margetić, u kojem Aleksić navodno traži od logistike odreda da Aleksandar Vučić zaduži pušku “papovku” - navodi Istraga.ba.

Pored toga što su “dokumenti” koje objavljuje Margetić pisani latinicom, lako je uočiti još jednu veoma bitnu razliku – na svim izvornim dokumentima koje je potpisivao Slavko Aleksić nalazi se pečat četničkog odreda. Na Margetićevim dokumentima – nema nikakvog pečata, dodaje ovaj portal.

- Dodatne sumnje u verodostojnost dokumenata koje je u javnost plasirao hrvatski novinar budi i sam potpis (hemijskom olovkom) Slavka Aleksića. Naime, iako je sličan onome sa autentičnih dokumenata, Aleksićev potpis sa Margetićevih papira je neobično izražajan i upečatljiv ako uzmemo u obzir da je reč o dokumentima koji su navodno nastali pre više od tri decenije.

Mesec dana pre smrti, četnički vojvoda Aleksić je u intervjuu za crnogorsku Borbu demantovao navode Domagoja Margetića o Vučićevom učešću u “Sarajevo safariju”.

“Nije tačno to što navodi ustaški novinar Domagoj Margetić. Optužuju Vučića da je bio dobrovoljac kod mene u jedinici, to apsolutno nije tačno. Odgovorno tvrdim da nema ništa od toga, tu nema ni kap istine. Nikakvi snajperisti, nikakvi strani plaćenici, jer su kod mene u jedinici bili Rusi, Grci, Bugari, pa čak i neki Makedonci, ali to su pravoslavci dobrovoljci. Ali da se neko bavio snajperisanjem, ubijanjem, to je van pameti”, tvrdio je Aleksić.

Aleksić je naveo i kako “pouzdano zna” da su ljudski safariji ipak organizovani, ali ne u Sarajevu, već u Mostaru.

“U taj deo podeljenog Mostara koji su držali Hrvati dolazili su ti lovci, to se zna, koji su tukli muslimanske civile, i decu i ostale, u drugom kraju Mostara”, ispričao je Aleksić.