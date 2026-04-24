Zagrebačka policija saopštila je da je jedan muškarac uhapšen zbog vandalizma nad pravoslavnom crkvom "Preobraženja Gospodnjeg" na Cvetnom trgu u Zagrebu.

Sumnja se da je on tokom noći bacao stolice na ogradu, razbio staklo na ulaznim vratima crkve i oštetio travnjak. U napadu je oštećen i vitraž star sto godina.

Foto: Luka SANGULIN/HINA

Foto: Luka SANGULIN/HINA

"Ovo nije samo jedan običan vandalizam"

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje bezbednosti verskih objekata i međunacionalnih odnosa u regionu, o čemu je u emisiji "Redakcija" na ovu temu govorio savetnik potpredsednika Vlade Srbije, Ibro Ibrahimović.

Kako je istakao, ovakav čin vandalizna zahteva hitnu reakciju.

- Ovaj napad na crkveni objekat nije samo jedan običan vandalizam, to je napad na jedan verski objekat i instituciju, to je pokušaj da se vernicima uskrati pravo da imaju neke svoje rituale u crkvenim objektima. Ovo je nešto što zahteva hitnu reakciju a verujem da će je i biti. Ako pričamo o evropskim vrednostimam Hrvatska jeste u EU i verska sloboda jeste ljudsko pravo. Uskraćivanje verske slobode jeste nešto protiv čega se treba boriti, ne samo u u Hrvatskoj već i šire - objasnio je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Mitropolija zagrebačko - ljubljanska objavila je fotografije nastale nakon sramnog čina, hrvatski mediji su preneli da je policija privela muškarca koji se dovodi u vezu s napadom i pokrenuta je istraga.

