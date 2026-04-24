Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Atini sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke Nikolasom Dendijasom.

Sastanku je prisustvovao i direktor policije, general policije Dragan Vasiljević.

U srdačnom i otvorenom razgovoru, ministri Dačić i Dendijas su razmotrili mogućnosti za unapređenje sveobuhvatne saradnje naših zemalja, posebno u oblasti bezbednosti, utemeljene na tradicionalno bratskim i prijateljskim vezama.

Tokom sastanka, ministri su se složili da je intenziviranje razmene poseta na visokom i najvišem nivou od posebne važnosti za bolje razumevanje i produbljivanje naših bilateralnih odnosa.