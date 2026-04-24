Nakon promocije Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu.

- Kažete da se 30 godina bavite ovim slučajem. Ja se bavim od 1993. godine - rekao je Subašić, na šta mu je Margetić rekao da se onda "loše time bavio".

- Takvi kao vi ste sve zabrljali, zato slučaj nije procesuiran - rekao je Margetić.

Subašić mu je uzvratio da će takvi kao Margetić dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata.

- Znate kakav ste vi bili obaveštajac? Dupe u kancelariji - počeo je da viče Domagoj Margetić.

On je optužio Subašića da "vadi Vučića", zato što je javno saopštio da predsednik Srbije nema nikakve veze sa takozvanim "Sarajevo safarijem".

Margetić je potom počeo da urla: "Makni se od mog štanda", i zvao je obezbeđenje, na šta mu je Subašić uzvratio da mu može preporučiti dobrog specijalistu psihijatrije.

- Hoćeš da ga ja maknem! Makni ga sa štanda, odmah - nastavio je da urla Margetić, i rekao Subašiću da je "lažljivo smeće".

- Ti si budala - kratko mu je uzvratio Subašić na kraju.