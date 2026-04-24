Margetić je više puta direktno optuživao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u takozvanom "Sarajevo safariju". Sve njegove tvrdnje su više puta pobijane od strane svedoka i aktera kako iz Srbije, tako i iz Bosne i Hercegovine.

On je prvo na konferenciji optužio Bakira Izetbegovića, predsednika SDA, da je naručio ubistvo Nedžada Ugljena, pomoćnika direktora AID-a, i rekao je da je on prva žrtva istrage o "sarajevskom safariju".

Prema Margetićevim riječima, Ugljen je otkrio detalje "Sarajevo safarija".

- Nedžad Ugljen je pre ubistva, već negde od juna 1996. godine hodao po Sarajevu, i nije to govorio samo meni već i drugim ljudima, bili su neki juče ovde, i govorio "Bakir Izetbegović je naredio moje ubistvo. Izdata je centralna naredba da me likvidiraju". Išao je i pokojnom Aliji i rekao da će ga ubiti. Ugljen je govorio da mu je Kemo Ademović govorio da se ostavi ove istrage, da se mane toga jer će loše završiti. Kemo je živ, živ je i Bakir. Nije rešeno ubistvo Ugljena, kao što nisu rešeni ni ovi ratni zločini. Ja sam nastojao odgovoriti na ta pitanja u ovoj knjizi, otkrivanjem svih tih veza, koje su bile unutar bivših struktura službe državne bezbjednosti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine - naveo je Margetić između ostalog.

Nakon toga, Margetić se na svom štandu gotovo potukao sa Edinom Subašićem, bivšim obaveštajcem OS BiH, koji je godinama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno govorio o tome da predsednik Srbije nema nikakve veze sa tim.

Domagoj Margetić je izgubio živce, vikao na smirenog Subašića i terao ga sa svog štanda, a zatim je zvao obezbeđenje, što možete i videti na snimku.

Kurir ekskluzivno objavio dokumenta

Osim senzacionalističkih optužbi, paušalnih tvrdnji i nedokazanih konstrukcija, ova strategija usmerena kako protiv Vučića tako i protiv Srbije, ne sadrži ništa što bi je moglo držati čak ni na nivou sumnje.

Kurir je objavio dokumenta koja potpuno diskredituju Aleksandra Ličanina kao svedoka događaja vezanih za takozvani Sarajevo safari, ali i kontroverznog novinara iz Hrvatske Domagoja Margetića koji ga je izgurao u javnost da lažima pokrije njegovu priču o umešanosti Vučića u ubijanje civila u opkoljenom Sarajevu.

Ličanin, inače Srbin iz Prijedora, je 4. marta ove godine u Tužilaštvu BiH dao iskaz u svojstvu svedoka i tvrdi da je tokom opsade Sarajeva bio na Grbavici i u više navrata ranije pričao Margetiću da je svedok događaja na Grbavici i na Jevrejskom groblju, kao i zločina poznatog kao "Sarajevo safari", te da može da svedoči o Vučićevoj ulozi u svemu tome.

Ipak, jedno je ono što su Margetić i Ličanin iskonstruisali, a sasvim drugo ono što je istina.

Naime, iz dokumentacije koju Kurir objavljuje jasno se vidi da Ličanin nije mogao biti svedok ovih događaja na Grbavici, jer je do 1995. godine bio na strani muslimanskih snaga, čiju je zaštitu imao kao čovek koji je podlegao njihovim ucenama.

Uz to, u zvaničnoj evidenciji Ministarstva za rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Ličanin je regulisao vojnu obavezu tek u periodu od 26. aprila 1995. do 15. marta 1996. godina (vojna pošta Lukavica).

U izveštajima Uprave bezbednosti Štaba vrhovne komande OS, koji su zavedeni kao strogo poverljivi , opisana je "kriminalna i teroristička delatnost Mušana Topalovića Caca, komandanta 10. brdske brigade Armije RBiH".