Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je danas porodicu Alentijev u Smederevu, koja je pre dve godine donela odluku da se iz Lisabona vrati u Srbiju.

- Ivan i Vania Alentijev su hrabri ljudi, vredni i žive od svog rada - rekao je ministar Milićević i dodao da se uspešno bave restauriranjem i pravljenjem nameštaja od punog drveta.

- U izazovnim vremenima, nakon godina provedenih u inostranstvu, život ih je naučio mnogim lekcijama - rekao je ministar Milićević i dodao da su u Srbiji pronašli svoj dom u kome vaspitavaju decu.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je, razgovarajući sa njima u opuštenoj atmosferi, video njihovu predanost u radu i želju da budu još bolji i uspešniji.

- Putujući po svetu, Ivan je radio mnoge poslove, od konobara do fitnes trenera - rekao je ministar Milićević i dodao da je naša zemlja sigurno mesto za povratak, mnogo jača ekonomski i da nudi mogućnost napretka za sve ljude koji žele da rade, uče i razvijaju svoje porodične biznise.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da su Ivan i Vania primer uspešne i zdrave porodice, primer koji pokazuje da sreća nije daleko, da je ona pre svega u nama i našem dvorištu – na našoj zemlji – i da je Srbija za sve naše sunarodnike koji žive izvan matice logičan izbor kada se donosi odluka gde nastaviti život.

- Uvek se obradujem kad vidim jaku porodicu. Oni imaju i troje dece, bore se, ne odustaju i žele da bude još bolje. I to je uspeh – jaka porodica, jaka Srbija - rekao je ministar Milićević.

- Jedino razgovorom možemo saznati s kojim pitanjima se suočavaju porodice koje planiraju da se vrate, kao i oni koji su se već vratili - rekao je ministar Milićević i dodao da je naša zemlja već deceniju unazad bolje, sigurnije i lepše mesto za život.

- Srbija se gradi, Srbija se ubrzano razvija - rekao je ministar Milićević i dodao da je naša zemlja postala izbor za nastavak života, kao što su nekada neke evropske zemlje bile izbor našim sunarodnicima kada su odlazili iz Srbije.

Sada se slika promenila, rekao je ministar Milićević i istakao da je Srbija sada ta evropska zemlja u koju ljudi dolaze i u koju se naši sunarodnici vraćaju.