Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas u Atini, na marginama konferencije “Akaba proces”, sa ministrom za zaštitu građana Republike Grčke Mihalisom Hrisohoidisom.

Sastanku su prisustvovali i direktor policije general policije Dragan Vasiljević, kao i šef policije u Ministarstvu za zaštitu građana Republike Grčke Dimitrios Malios.

Sagovornici su razmatrali aktuelnu bezbednosnu situaciju u regionu i saglasili se da će nastaviti sa preduzimanjem svih mera i radnji u borbi protiv iregularnih migracija.

Dačić i grčki ministar o bezbednosti i migracijama Foto: Mup

Dačić je istakao da se ostvaruje veoma dobra saradnja sa srodnim službama Republike Grčke i to prvenstveno u oblasti suzbijanja organizovanog opšteg kriminala.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je razmatranju mogućnosti za uspostavljanje zajedničkih patrola srpske i grčke policije tokom letnje sezone.

Ministri su se na kraju složili, da se saradnja dva ministarstva može unaprediti, posebno u oblasti borbe protiv iregularnih migracija, kao i u oblasti organizovanog kriminala, kroz obuke, razmenu iskustva i najbolje prakse.

