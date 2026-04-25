Nakon razgovora usledilo je i druženje, a Brnabić je poručila da je cilj politike stalna briga o narodu
BRNABIĆ U GLOGONJSKOM RITU SA GRAĐANIMA Razgovor o prioritetima i problemima: "To je naš cilj i suština - briga o narodu jer je Srbija naša porodica!" (FOTO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je danas u Glogonjskom ritu gde je razgovarala sa građanima.
- Danas sam u Glogonjskom ritu imala zadovoljstvo da razgovaram sa građanima i direktno od njih čujem sve ono što je njima važno. Šta je to što misle da radimo dobro, šta možemo da radimo još bolje, šta su njihovi prioriteti, šta ih brine… Nakon razgovora imali smo vremena za divno druženje i neformalniji razgovor, u kome su ljudi još otvoreniji i iskreniji - napisala je Brnabić i dodala:
Ana Brnabić u Glogonjskom ritu sa građanima Foto: Kurir
- To je suština politike i cilj nas iz Srpske napredne stranke — briga o narodu, razumevanje njihovih problema. Tu smo da ih saslušamo, čujemo i razumemo i ne samo danas, već svakoga dana. Srbija — naša porodica!
