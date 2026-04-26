Prolećno zasedanje Narodne skupštine Srbije otvorilo je brojna pitanja koja prevazilaze same zakonske predloge. Dok se u skupštinskim klupama vode oštre rasprave o ključnim državnim projektima i imovini, javnost ostaje zatečena nivoom komunikacije koji je obeležio proteklu nedelju. U senci zakonskih inicijativa, posebnu pažnju izazvale su i teme političke polarizacije, bezbednosti i sve češćeg izostanka dijaloga u javnom prostoru. Ostaje pitanje - da li će prolećno zasedanje biti upamćeno po usvojenim zakonima ili po izjavama koje su prešle granice pristojnosti?

O ovoj temi govorili su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović: Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Gordana Čomić, političarka, Goran Šarić, istoričar i Milomir Marić, novinar.

Incident u Vašingtonu otvara pitanje bezbednosti i društvene klime

Predsednik Donald Tramp i prva dama sinoć su hitno evakuisani sa bine pod zaštitom Tajne službe, dok je u lobiju hotela trajao obračun sa napadačem. Naime, svečana večera u hotelu „Hilton“ u Vašingtonu pretvorila se u poprište oružanog sukoba. Jedan pripadnik obezbeđenja Tajne službe je ranjen, a napadač je identifikovan. Ipak, ostaje pitanje kako je došlo do ovakvog bezbednosnog propusta.

Milomir Marić komentarisao je da je „ceo svet poludeo“ i da smo često šokirani dešavanjima kod nas, u parlamentu i političkom životu, uključujući i pretnje. Podsetio je i na pretnje atentatom predsedniku Aleksandru Vučiću, dodajući da smo sada videli kako se u Americi reaguje kada do takvih situacija dođe, uz ocenu da postoji širi globalni trend.

Brnabić: Problem je odsustvo dijaloga, a ne samo bezbednost

Ana Brnabić prokomentarisala je bezbednosne propuste od sinoć u Americi:

- Ja ne bih govorila o bezbednosnim propustima, zato što ja ne znam o tome da govorim. Sigurna sam da tu ima stručnjaka koji mogu mnogo bolje da govore o tome. Ja bih govorila o nečemu drugome, a to je upravo o nedostatku društvenog dijaloga. Ja mislim da to što živimo u ovako ludom svetu, gde zaista ne znate kako ćete se probuditi i sa kakvim vestima u svetu ćete se probuditi, u velikoj meri zato što mi nemamo – ne samo u Srbiji, nego u svetu – ne postoji dijalog. To je ogromna polarizacija, ekstremizacija u svakom smislu i kada nemate dijalog, onda naravno da vi uzgajate neke generacije ili pretvarate od ljudi neke robote koji će pravdu tražiti onako kako oni to smatraju u svojoj glavi, tako što će ubiti onoga sa kim se ne slažu. Nažalost, mi to imamo i u Srbiji.

Atmosfera linča i rast polarizacije

Državni vrh Srbije već više od dve godine živi u atmosferi potpunog linča, kao i na učestale pretnje smrću političkim neistomišljenicima.

- Nema suprotne strane, nego samo jedna strana preti. Kada ste vi videli da neko iz vlasti preti? Toga nema. Vi imate samo jednu stranu koja je nasilna, a nadovezujemo se na ovo sa Trampom – to je deo šireg trenda. Dakle, to više nisu liberali, pravi liberali su protiv toga. Bajden je rekao da, kada bi se on ponovo rodio i kada bi hteo da se bavi politikom, da bi studirao teologiju. Ja sam studirao teologiju i onda mi je to jasno. Ja vidim u toj Americi pseudoreligijske tendencije i elemente - kaže Šarić i dodaje:

- Ja sam to već govorio, ti blokaderi su sekta, jer svaka sekta ima ekskluzivnu istinu, demonizaciju protivnika, odsustvo dijaloga. I onda nije ni potrebno imati organizovanu grupu koja će pucati na predsednika, jer toliko fanatizuju ljude da oni skaču, kolju. Pa setite se od Džima Džonsa sedamdesetih, kada su se svi njegovi sledbenici pobili, a ko nije hteo, njega su ubili njegovi telohranitelji, pa nadalje. Ja pratim to već neko vreme, polarizacija u srpskom društvu je sve veća.

Slabljenje institucija i pogrešno shvaćena sloboda govora

Gordana Čomić već godinama poziva na dijalog i osvrnula se na trendove koji, kako kaže, oblikuju savremeni politički trenutak:

- Taj trend je izraz neizvesnosti koju živimo kao epoha, zato što smatram da stari sistem – međunarodno pravo, UN, OEBS – ne važi više, a ništa se umesto toga nije izgradilo i to je prostor u kome nastaje kič. I onda imate kič politiku i imate interpretacije da bilo kakav protest, ako neko upućuje pretnje smrću, ako upotrebljava verbalno nasilje u javnoj komunikaciji ili privatnoj, svejedno, da vi onda ugrožavate njegovu slobodu govora. To nije sloboda govora, ali vam nedostaju institucije da vam kažu šta jeste sloboda govora, a šta nije i da intervenišu.

Ona je dodala da je primetno sve češće korišćenje seksualnih aluzija i vulgarnih izraza u skupštinskim raspravama, postavljajući pitanje da li je takav narativ postao dominantan i deo političke taktike:

- Skloni su ljudi nasilju te vrste zato što su navikli da žene mogu maltretirati, omalovažavati, a mi ćemo ćutati. Dok ne naiđu na žene koje kažu: možeš me omalovažavati ako ti ja za to dam dozvolu, a ja ti tu dozvolu ne dam!

Poslovnik zastareo, parlament sve više liči na rijaliti

Da li su ljudi koji su pisali pravilnik Narodne skupštine Srbije uopšte bili spremni na ono što se dešava u vreme kada Ana Brnabić predsedava, kaže:

- Ne, mislim da je Poslovnik o radu Narodne skupštine poprilično zastareo, on se nije menjao decenijama. I da nije pravljen za ovakvu rijaliti politiku kakvu blokaderi iz opozicije vode. Ti ljudi kao da žive u rijaliti programu, to nije politika kakve se ja sećam, to nije čak ni politika kakva je bila, na primer, 2016. godine, kada sam ja ušla u politiku kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dakle, i tada je sve to bilo mnogo, mnogo drugačije. Tada su to bile ozbiljne debate u parlamentu, svaki ministar je ozbiljno morao da se sprema za predloge zakona. Vi danas više nemate temu koja je na dnevnom redu, oni su rijaliti političari koji dođu tu, neki provedu pola sata, neki provedu 20 minuta. Vi imate čitav niz TikTok političara koji dođu tamo da bi snimili svoj TikTok i Instagram, izvređaju vas, misle da je to jako popularno, da će to da budu lajkovi, retvitovi ili kako god, izađu i odu. A građani ostanu uskraćeni za zaista jednu debatu parlamentarnu oko predloga zakona koji direktno utiču sutra na njihove živote i kako možemo da ih unapredimo.

Milomir Marić nadovezao se na Brnabić i situaciju u kojoj se pominju eventualni prevremeni parlamentarni izbori, kao i vraćanje cenzusa na 5 odsto:

- Mnogima će biti žao kada ne uđu u parlament, jer mnogi ovo gledaju kao neki humoristički program, ali radi se o ljudima koji nemaju domaće vaspitanje i to su ljudi koje bukvalno ništa nije sramota i koji se ponose onim čega bi se pametan čovek stideo. Jer kada bi svet znao za njih, jer niti su šta radili u životu niti su sposobni nešto da rade. Sa druge strane, nikad ozbiljnija situacija nije bila ni za Srbiju ni za ceo svet, njih to i ne interesuje, ni Ukrajina, ni Gaza, ma kakvi.

Brnabić je dodala:

- Ono što je zanimljivo ponoviti, govorila sam o tome tokom prošle nedelje. Dakle, mi smo imali sada na dnevnom redu sednice izuzetno važne proevropske zakone, svi do jednog izuzetno važni za naše građane, kao što su zakon o zaštiti potrošača i zakon o trgovini, ali i zakone kojima se mi usklađujemo sa pravnim tekovinama Evropske unije. Niko, niti jedan jedini poslanik iz te takozvane proevropske opozicije nije glasao za te zakone.

