Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o aktuelnim političkim prilikama, izborima i društvenim podelama, ističući da su mu svi građani jednaki i da je cilj razvoj Srbije i pobeda države, a ne pojedinih grupa, na šta je podsetio i danas svojom najnovijom objavom na Instagramu.

- Neki ljudi kažu "studenti pobeđuju". Mi kažemo "Srbija pobeđuje." Za mene su svi građani isti, i đaci i studenti veoma važni, ali i bake i deke, i majke i očevi, i radnici i seljaci. Znate, ja hoću da pobeđuje Srbija, ja hoću da svi pobeđuju - rekao je predsednik Vučić u najnovijem snimku objavljenom na Instagram stranici avucic.

U vremenima sve izraženijih ljudskih podela, predsednik Vučić teži ka tome da se narod ujedini oko zajedničkog cilja jačanja i napretka naše zemlje. Kao i mnogo puta do sada, predsednik je dao do znanja da mu je svaka osoba koja živi u našoj zemlji jednako važna i da separatizam nije put budućnosti, već recept za propadanje.