Slušaj vest

Beogradski advokat Dragoslav Ljubičanović izjavio je danas da od nosilaca vlasti u Republici Srbiji očekuje da suvereno donesu odluku o domaćim pravosudnim zakonima, a ne pod političkim pritiskom i ucenama davanjem određenih sredstava.

- Želim da naši nosioci vlasti suvereno donesu odluku o domaćim pravosudnim zakonima, a ne zato što im neko kaže dobićete ili nećete dobiti sredstva na tom putu - rekao je Ljubičanović za RTS komentarišući preporuke eksperata Venecijanske komisije.

On je stava da preporuke eksperata Venecijanske komisije ne treba da tumačimo kao "sveto pismo", koje pri tom nije obavezujuće i jer će Komisija tek u junu na sednici u plenumu izdati zvanično mišljenje o setu izmena i dopuna pravosudnih zakona koji su usvojeni u januaru ove godine.

Međutim, kako je naveo, svako smatra da je pozvan da tumači šta treba Republika Srbija da radi u svom suverenom domenu donošenja pravnih propisa.

- Ja kao građanin Republike Srbije ne mogu da prihvatim da bilo ko može da stane na stranu nekog entiteta, bio on i Venecijanska komisija i da vrši ucenu Republike Srbije i svih njenih građana - izričit je Ljubičanović.

Dragoslav Ljubičanović, advokat Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na komentare povodom pomenutih zakona, advokat je istakao da se u javnosti komentari plasiraju paušalno i da se daju političke ocene, dok je izostalo bavljenje njihovom suštinom.

Podsetio je da je pomenuti set zakona prvi put za poslenjih 26 godina donet samostalno, odnosno da su stranci bili isključeni iz donošenja tih propisa, a da se sada od Republike Srbije očekuje da, kako je naveo, "kažemo - mi tražimo, mi molimo kako da nas neko uceni, kako da glase naši pravosudni zakoni".

Ljubičanović smatra da je ceo koncept sa izmeštanjem vlasti iz države na Savete (Visoki savet tužilaštva i Visoki savet sudstva) loš, protiv čega je bio i 2021. godine, odnosno ustavnih reformi.

- Možda smo požurili u nekom smeru, jer niko ne zna da vam odgovori na pitanje zašto će ova norma, a instistiraće se na njoj , potizivno ili negativno uticati na samostalnost tužilaca ili nezavisnost sudova. Zašto pitanje ponavljanja mandata predsednika suda utiče na pitanje nezavisnosti u vršenju sudijske funkcije. Zašto jedno lice vrši funkciju kao upućeni tužilac u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal 20 godina, šta su 20 godina čekali nadležni organi – bilo da je to bila skupština, sadašnji ili prethodni sazivi saveta. Ovaj (doskorašnji) saziv Saveta se pokazao kao vrlo neefikasan i vidimo da i takav saziv Saveta na osnovu ustavnih izmena nije garant samostalnosti tužilaca, čak šta više, vidimo da se ta ideja upućivanja i zavisnosti tužilaca koji su upućeni od volje nekog lica produbila", naveo je advokat.

Nakon preporuka eksperata Venecijanske komisije, Ljubičanović očekuje da država treba da "u svojoj kući" razmotri šta joj je to rečeno, zbog čega i da vidi kakve su to posledice, da li joj se preti uskraćivanjem nekim benefitima koje je imala na putu pridruživanja Evropskoj uniji.

Međutim, istakao je da rešenja koja se nameću ne postoje nigde u EU.

- Ovo je namenjneo nama kao zamorčićima da se na nama neko vežba, vešti i da rastače državni suverenitet Republike Srbije. To je jako lepo zamišljeno i lepo zvuči, ali samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudije zavisi pre svega od ličnog integriteta nosioca te funkcije. Pre svega treba njega obezbediti u nekim pravima da bi mogao da svoj integritet ostvari - precizirao je Ljubičanović.

Beogradska Palata pravde Foto: Petar Aleksić

U tom smislu je napomenuo da je nemoguće da je do jednog trenutka nosilac pravosudne funkcije bio nesamostalan i nije imao te lične osobine, a onda je nakon donošenja neke norme on je postao samostalan, pun vrlina i ličnog integriteta.

Osvrćući se na pitanje izjavljivanja prigovora, advokat je podsetio da je tužilaštvo vrlo osetljiva kategorija od čijeg postupanja zavisi krivični progon građana kojima se prava ograničavaju bez sudske odluke.

Ne slaže se, kao i deo struke, sa prethodnim propisima da o prigovorima na obavezna uputstva odlučuje komisija VST, jer se iz "živog predmeta" iznosi odluka o prigovoru iz hijerarhije na Savet koji veze nema sa postupanjem u tom predmetu.

- To pitanje umesto da se reši unutar Republike Srbije se internacionalizuje kao i pitanje – da se daje preporuka da Vrhovni javni tužilac nije dužan da traži saglasnost države u vidu ministra pravde, već može samostalno da zaključuje mežunarodne sporazume – a to znači da može da ga zaključi suprotno volji države. Ovo nam se nameće, ali prema standardima, država je jedina nadležna da zaključuje međunarodne sporazume - izričit je Ljubičanović.

Takođe je podsetio da nikakve međunarodne reakcije nije bilo na pravosudnu reformu iz 2009/2010. godine, dok nam, kako je naveo, danas upravo nosioci te antipravne, antiustavne i anticivilizacijske tekovine iz 2009/2010. godine implementiraju ove odredbe.

- Ti isti ljudi su, pošto imaju ove norme odjednom postali nosioci vrlina u pravosuđu - rekao je advokat i pojasnio da misli na ljude koji su esponencijalnom brzinom napredovali u karijerama i preskočili po nekoliko nivoa.