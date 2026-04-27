Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon obavestio je danas javnost da se evroposlanik Sandro Goci povukao iz debate koja je trebalo ove nedelje da se održi u Parizu.

- Bila je to odlična prilika za pravo demokratsko suočavanje argumenata pred evropskom javnošću. Umesto toga, gospodin Goci je pobegao od debate. Za jednog tobože deklarisanog demokratu odbijanje fer i demokratske debate u Parizu je velika blamaža - istakao je Gujon.

- Problem sa dežurnim pljuvačima Srbije je taj da kad im staneš na put, onda se povuku. To je već viđeno ponašanje koje je Goci pokazao i kada je pobegao od debate sa predsednikom Vučićem. Ja sam bio spreman da odgovorim na svaku njegovu laž licem u lice. Očigledno je lakše pljuvati sa distance, na društvenim mrežama, nego stati iza svojih reči pred kamerama - zaključio je Gujon.

Podsetimo, francuski Radio Kurtoazi ponudio je format 45-minutne debate uživo u Parizu, sa dva novinara - jednim desne i jednim leve orijentacije, identičnim vremenom za izlaganje i replike, na francuskom jeziku, koji tečno govore i Gujon i Goci.

Sandro Goci je evroposlanik i generalni sekretar levo - liberalne Evropske demokratske partije, jedan od najglasnijih kritičara Srbije u Evropskom parlamentu. On aktivno zagovara nezavisnost tzv. Kosova, zalaže se za priznavanje 'genocida' u Srebrenici i kontinuirano iznosi neistine o stanju demokratije i ljudskih prava u Srbiji.