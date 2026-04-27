Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozne uvrede i brutalne pretnje koje je Bojan Simišić, osnivač pokreta "Eko straža", uputio glavnoj urednici portala "Vaseljenska" Vesni Veizović.

Ovakav prostački rečnik i degradirajući napadi na dostojanstvo jedne žene i novinarke predstavljaju nedopustiv pritisak na slobodu medija. Posebno je zabrinjavajuće što ovakve poruke dolaze od pojedinca koji se u javnosti predstavlja kao građanski aktivista i borac za bolje društvo.

Pozivamo nadležne institucije, pre svega Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, da hitno reaguju i ispitaju elemente krivične odgovornosti u ovom slučaju. Svaka vrsta nasilja nad novinarima, bilo ono fizičko ili verbalno, mora biti sankcionisana. Asocijacija novinara Srbije pruža punu podršku koleginici Veizović i nastaviće da insistira na bezbednom okruženju za rad svih medijskih radnika u Srbiji.

Ne propustitePolitikaANS OSUĐUJE TUŽBU EMIRA KUSTURICE PROTIV ANDRIJANE NEŠIĆ: Opasan presedan i napad na slobodu govora!
PolitikaANS OSUĐUJE POZIV NA ZABRANU INFORMERA: Novinarska zajednica mora ostati posvećena borbi za istinu i transparentnost u radu svih institucija
Asocijacija novinara Srbije
PolitikaAsocijacija novinara Srbije najoštrije osudila selektivno delovanje UNS-a: "Umesto zaštite profesije bave se uređivačkom politikom medija"
PolitikaANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PRETNJU BOMBOM REDAKCIJI KURIRA: Od nadležnih organa zahtevaju hitnu identifikaciju i strogo kažnjavanje odgovornih
