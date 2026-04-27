Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozne uvrede i brutalne pretnje koje je Bojan Simišić, osnivač pokreta "Eko straža", uputio glavnoj urednici portala "Vaseljenska" Vesni Veizović.

Ovakav prostački rečnik i degradirajući napadi na dostojanstvo jedne žene i novinarke predstavljaju nedopustiv pritisak na slobodu medija. Posebno je zabrinjavajuće što ovakve poruke dolaze od pojedinca koji se u javnosti predstavlja kao građanski aktivista i borac za bolje društvo.