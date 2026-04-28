Visoki savet tužilaštva (VST) nije ni na današnjoj sednici doneo odluku o izboru predsednika Saveta, ali je sve bliži toj odluci, za čije je donošenje potrebno 8 glasova “za” jednog kandidata.

Predloženi kandidati za novog predsednika, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković dobio je 7 glasova članova Saveta naspram Jamine Stanković iz Vrhovnog javnog tužilaštva koja je dobila 5 glasova.

Na prethodoj sednici Uskoković je dobio 6 glasova, dok je Stanković dobila 4 glasa.