Istovremeno, na unutrašnjem planu ponovo se otvara pitanje da li imamo ozbiljnu političku debatu ili pokušaj da se institucije, parlament i ulica pretvore u prostor za performanse, pritiske i predizbornu kalkulaciju. O svemu tome je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov govorio u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji i jasno podvukao da je jasno da se predsednik Vučić bori za interese Srbije.

- Ovo vidim kao još jednu priliku da građani Srbije vide da predsednik na svakom mestu priča istu priču, on se bori za poziciju i interese naše zemlje. Nema poruka koje su namenjene domaćoj javnosti a onda kada stane pred strance da je potpuno druga priča. Njemu nije važno da li će se druga strana saglasiti sa onime što je rekao i da li će se osetiti prijatno ili ne, on ostaje dosledan . Kada vi jednom rešite neki pravni problem nekim presedanom, u budućnosti se svako poziva na to. Ja sam i prošli put kada sam bio u ovoj emisiji rekao, svako ko misli da je rat u Iranu i Ukrajini počeo tačno tih datuma koji su zabeleženi kao početak, greši - rekao je Jovanov i dodao:

- Svako će sada da krene da koristi ono što mu odgovara, kada jednom krenete da rušite poredak koji podrazumeva međunarodni poredak i međunarodno pravo i kada napravite nekoliko ozbiljnih izuzetaka, onda ne možete da očekujete da neko neće da upotrebi izuzetke za svoje dobro. Pustili su duha iz boce i on je sada slobodan i ide gde želi. Taj duh sada baulja i pravi ratove u svetu. Mi se u trenutnoj geopolitičkoj situaciji snalazimo odlično. Predsedniku Vučiću su se smejali kada je govorio o tome kako smo nabavili zalihe šećera, brašna, pasulja, sardina, graška... Njima je sve to bilo predmet sprdnje i izrugivanja, a sada vidimo da je to imalo smisla - navodi Jovanov.

"Mi trpimo posledice odluka EU iako nismo deo nje"

Kako kaže, Evropa se ne snalazi u geopolitičkim dešavanjima trenutno.

- Mi nismo deo EU ali jesmo deo tog prostora i delimo ga za njima, ekonomski smo uključeni takođe. Mi trpimo posledice kao da smo deo EU iako nismo. Evropa mnogo zaostaje u odnosu na Kinu i SAD. Imate "mim" sličice onlajn na kojima se vidi kineski robot, američki robot i onda Evropa koja je izmisila da čepovi na flašicama ne mogu da se odvajaju od samih flašica. To otprilike i jeste tako i Evropa daleko zaostaje i što se tiče robotike i AI-a - kaže Jovanov.

On navodi da se Evropa ponaša kao neko ko je "ranije bio prebogat, prelep ili uspešan", međutim vremenom je sve to nestalo a taj neko se i dalje ponaša kao da sve to postoji trenutno.

- Evropa mora da shvati da mora da se menja i da pojuri one koje su ispred. Ja ne želim da ona zaostaje jer ćemo i mi osetiti posledice u tom slučaju. Mi brinemo za naše ljude i suština kod nas jeste briga o našim ljudima. Kada predsednik priča na nekom skupu u unutrašnjosti Srbije, njemu ljudi zatim kažu svoje probleme i mi pokušamo da ih rešimo. Negde uspemo odmah, negde treba malo više vremena ali mi se uvek trudimo da pokažemo brigu za naš narod - kaže Jovanov.

