"PREDSEDNIK SE BORI ZA INTERESE NAŠE ZEMLJE!" Milenko Jovanov za Kurir o Vučićevom intervjuu za britanski podkast "Sve ostalo je politika"
Predsednik Aleksandar Vučić je u razgovoru za britanski podkast, "Sve ostalo je politika”, preneo važne poruke vezane za međunarodne odnose, od jasnog insistiranja na Rezoluciji 1244 i principima međunarodnog prava, do poruke da Srbija neće biti ničiji pion, već samostalna država koja čuva svoje interese.
Istovremeno, na unutrašnjem planu ponovo se otvara pitanje da li imamo ozbiljnu političku debatu ili pokušaj da se institucije, parlament i ulica pretvore u prostor za performanse, pritiske i predizbornu kalkulaciju. O svemu tome je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov govorio u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji i jasno podvukao da je jasno da se predsednik Vučić bori za interese Srbije.
- Ovo vidim kao još jednu priliku da građani Srbije vide da predsednik na svakom mestu priča istu priču, on se bori za poziciju i interese naše zemlje. Nema poruka koje su namenjene domaćoj javnosti a onda kada stane pred strance da je potpuno druga priča. Njemu nije važno da li će se druga strana saglasiti sa onime što je rekao i da li će se osetiti prijatno ili ne, on ostaje dosledan. Kada vi jednom rešite neki pravni problem nekim presedanom, u budućnosti se svako poziva na to. Ja sam i prošli put kada sam bio u ovoj emisiji rekao, svako ko misli da je rat u Iranu i Ukrajini počeo tačno tih datuma koji su zabeleženi kao početak, greši - rekao je Jovanov i dodao:
- Svako će sada da krene da koristi ono što mu odgovara, kada jednom krenete da rušite poredak koji podrazumeva međunarodni poredak i međunarodno pravo i kada napravite nekoliko ozbiljnih izuzetaka, onda ne možete da očekujete da neko neće da upotrebi izuzetke za svoje dobro. Pustili su duha iz boce i on je sada slobodan i ide gde želi. Taj duh sada baulja i pravi ratove u svetu. Mi se u trenutnoj geopolitičkoj situaciji snalazimo odlično. Predsedniku Vučiću su se smejali kada je govorio o tome kako smo nabavili zalihe šećera, brašna, pasulja, sardina, graška... Njima je sve to bilo predmet sprdnje i izrugivanja, a sada vidimo da je to imalo smisla - navodi Jovanov.
"Mi trpimo posledice odluka EU iako nismo deo nje"
Kako kaže, Evropa se ne snalazi u geopolitičkim dešavanjima trenutno.
- Mi nismo deo EU ali jesmo deo tog prostora i delimo ga za njima, ekonomski smo uključeni takođe. Mi trpimo posledice kao da smo deo EU iako nismo. Evropa mnogo zaostaje u odnosu na Kinu i SAD. Imate "mim" sličice onlajn na kojima se vidi kineski robot, američki robot i onda Evropa koja je izmisila da čepovi na flašicama ne mogu da se odvajaju od samih flašica. To otprilike i jeste tako i Evropa daleko zaostaje i što se tiče robotike i AI-a - kaže Jovanov.
On navodi da se Evropa ponaša kao neko ko je "ranije bio prebogat, prelep ili uspešan", međutim vremenom je sve to nestalo a taj neko se i dalje ponaša kao da sve to postoji trenutno.
- Evropa mora da shvati da mora da se menja i da pojuri one koje su ispred. Ja ne želim da ona zaostaje jer ćemo i mi osetiti posledice u tom slučaju. Mi brinemo za naše ljude i suština kod nas jeste briga o našim ljudima. Kada predsednik priča na nekom skupu u unutrašnjosti Srbije, njemu ljudi zatim kažu svoje probleme i mi pokušamo da ih rešimo. Negde uspemo odmah, negde treba malo više vremena ali mi se uvek trudimo da pokažemo brigu za naš narod - kaže Jovanov.
