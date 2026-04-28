Formirana radna grupa radi usklađivanja seta pravosudnih zakona sa preporukama eksperata Venecijanske komisije
Odlukom ministra pravde obrazovana je Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
U pitanju su Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu tužilaštva.
Članovi Radne grupe su predstavnici Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Foruma sudija Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Foruma pravnika Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Odbora Narodne skupštine za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva pravde.
Prvi sastanak radne grupe biće održan u sredu, 29. aprila 2026. godine u prostorijama Ministarstva pravde.