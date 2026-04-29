U javnosti se očekuje da će do kraja maja biti usvojene izmene i dopune četiri zakona koji se odnose na preporuke ODIHR-a, sa ciljem unapređenja izbornih uslova, izjavila je danas predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Ona je navela i da se u narednim danima očekuje da ODIHR-u na mišljenje budu upućene izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije.

Tokom prvomajskih praznika biće organizovane javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na kojima će se govoriti o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru narodnih poslanika, zakona o Ustavnom sudu, kao i o izmeni jednog člana zakona o izboru predsednika Republike.

Nakon sprovedenih rasprava, očekuje se da pomenuti zakoni budu spremni za razmatranje na sednici Narodne skupštine Srbije.

- Očekujem da do kraja maja usvojimo izmene i dopune ta četiri zakona. Od 13. marta čekamo i odgovor ODIHR-a na predložene izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. To je, takođe jedan važan zakon kojim se postavlja limit na trošenje u okviru kampanje - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da će se danas sastati sa timom Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije i timom Narodne skupštine u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i navela da očekuje da će u narednim danima i taj zakonski predlog biti poslat ODIHR-u na mišljenje.

- Time smo praktično implementirali sve preporuke ODIHR-a, osim onih koje se tehnički tiču glasanja osoba sa invaliditetom, ali to ćemo paralelno rešavati - kazala je Brnabićeva.

Dodala je da Komisija za uvid, analizu i reviziju biračkog spiska radi svoj posao i da će danas ta komisija dobiti dodatne podatke da mogu da rade upoređivanje različitih registara.

- Mislim da ćemo u narednih četiri nedelje ispuniti još dodatnih pet preporuka, a ako nam stigne pozitivno mišljenje o zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, onda još jednu. Taj posao ide dobro - istakla je Brnabićeva.

Navela je da se od 2019. godine intenzivno radi na implementaciji preporuka ODIHR-a i da se kontinuirano unapređuju izborni uslovi.

- Oni koji se danas pozivaju na ODIHR preporuke, tokom svog mandata i svoje vlasti 12 godina, nisu implementirali nijednu ODIHR preporuku, a ODIHR, kao deo OEBS-a, posmatra izbore u Srbiji od 1997. godine - rekla je Brnabićeva.