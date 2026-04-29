"SREĆAN PUT I DO SKOROG VIĐENJA" Ministar Dačić i supruga predsednika ispratili švajcarskog predsednika: "Istorijska poseta dala snažan impuls našoj saradnji"
"Zajedno sa suprugom predsednika Republike Tamarom Vučić ispratio sam sa aerodroma “Nikola Tesla” predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana i njegovu suprugu Karolin", poručio je ministar MUP Ivica Dačić koji je tog državnika juče i dočekao na beogradskom aerodromu.
Ministar Dačić je dodao i sledeće:
"Ova istorijska poseta, realizovana u godini kada obeležavamo 110 godina diplomatskih odnosa, prilikom koje je potpisan program za inovacije, dala je snažan impuls našoj ekonomskoj i političkoj saradnji. Srbija ostaje posvećena jačanju partnerstva sa Švajcarskom.
Srećan put i do skorog viđenja!"
Podsetimo, reč je o istorijskoj poseti švajcarskog predsednika posle čak 18 godina, do koje je došlo na lični poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
