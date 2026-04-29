Slušaj vest

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković izložila je danas pred Pokrajinskom skupštinom izveštaj o radu vlade za prethodnu godinu i tom prilikom rekla da su imali jasne ciljeve, što je vidljivo kroz budžet kao i kroz rezultate.

- Rezultati su vidljivi, građani Vojvodine ne žive od izveštaja već od rezultata i o rezultatima možemo da pričamo - rekla je Gojković.

Ona je dodala i da je najvažnije da se u pokrajini radi i da poziva poslanike da usvoje Izveštaj o radu Vlade APV za prethodnu godinu.

- Imamo oblasti iz infrastrukture, lokalne samouprave, vodoprivrede, sve je pobrojano, uz poljoprivredu, zdravstvo, obrazovanje. To su sve važne investicije - rekla je Gojković.

Ona je istakla i da je Pokrajinska vlada sve odluke donosila sa lokalnim samoupravama i veće odluke sa republičkim organima.

- Počeli smo da sastavljamo ovaj dokument po ugledu na Vladu Republike Srbije, to je dokument administrativno-tehničke prirode gde piše koje su odluke kad donete - objasnila je Gojković.

Dodala je da je Izveštaj o radu po prvi put upućen Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

- To su više informacije za poslanike koji ne prate redovno kad je šta bilo. Vi ste dobili taj dokument, ako ste imali želju, pročitali ste ga. Po našem poslovniku, ovaj izveštaj sastavlja sekretarijat Pokrajinske vlade - rekla je Gojković.

Navela je i da će izveštaji biti sastavljani redovno, a da se to kao javni dokument sada nalazi i pred poslanicima na glasanju.