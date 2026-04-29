"Svi mi koji smo se do sada bavili politikom - politička penzija! Svi", rekao je Obradović za KTV.

On se zalaže za apsolutnu podršku opozicije studentskoj listi, a studentima blokaderima je poručio da je pravljenje liste njihov diplomski rad dok će master rad biti formiranje vlade.

Izrada tog "diplomskog rada" traje već godinu dana, a opozicija koju je Obradović pozvao da stane iza još uvek nepoznate liste je po običaju razjedinjena.

Samo je Demokratska stranka najavila svoju podršku studentima blokaderima, dok je iz Đilasove Stranke slobode i pravde više puta poručeno da će SSP izaći na izbore, a iste poruke smo čuli i do Novog DSS Miloša Jovanovića, Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, Mi-snaga naroda Branislava Nestorovića i Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša.

Upravo su Ponoš i Nestorović imali poruke za Boška Bradovića nakon pto ih je pozvao da odu u političku penziju.

"Ja ne znam ni da kuvam ni da konobarišem", rekao je Ponoš za Insajder, aludirajući na kafanu koju je Obradović otvorio nakon "povlačenja" iz politike.

Upravo je na tu nelogičnost ukazao u svom komentaru i narodni poslanik dr Branislav Nestorović.

"Malo je to hipokrizija s njegove strane, jer Obradović je koliko znam i dalje predsednik Političkog odbora u Dverima, znači nije izašao iz politike", rekao je Nestorović.