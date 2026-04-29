Ekonomista Goran Puzić uključio se u program Kurir televizije kako bi odgovorio na neka od najvažnijih pitanja za našu zemlju u ovom momentu. Ipak, dok je on govorio o tome kako Svetska banka upozorava na rast cena energenata od 24 odsto i na mogućnost da Brent, u gorem scenariju, ode i do 115 dolara po barelu, njega je napao čovek uzvikivajući gnusne uvrede na Puzićev račun.

Sve se dogodilo dok je Puzić govorio za televiziju Kurir u čiji program se uključio.

- Moramo da budemo objektivni, Vlada Republike Srbije se maksimalno trudi da potpuno stabilizuje stanje i cenu energenata u zemlji. Malo ranije smo pomenuli i cene u ostalim zemljama Evrope, ja sam sasvim slučajno skoro boravio u Nemačkoj, to je bilo pre nekih 3 do 4 nedelje. Želim da građani znaju da je cena benzina tamo data bila 2,55 eura. To je skoro pa duplo skuplje nego kod nas. Želim da građani znaju šta država ćini za njih... - rekao je Puzić.

"Izvinite, napao me je, moram da se sklonim!"

U tom trenutku, čovek u plavoj dukserici je prolazio pored njega i uzviknuo "Šta činiš bre, kako te nije sramota?"

"Izvinite, napao me je jedan građanin ovde u prolazu, moraću da se sklonim...", rekao je Puzić u svom uživo uključenju na Kurir televiziji kao odgovor na ovaj šokantan napad!

Ipak, dok je Puzić uplašeno izgovarao te reči, čovek, za kog se sumnja da je blokader, opet je uzviknuo uvredu na račun ekonomiste Puzića.

Pogledajte u videu ispod napad na ekonomistu Gorana Puzića.

