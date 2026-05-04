Pre nego što su zauzeli ministarske fotelje, mnogi članovi Vlade Srbije imali su sasvim obične, često i naporne prve poslove, daleko od politike i javne scene. Njihove prve zarade nisu dolazile lako, sticale su se iza tezgi na pijaci, u porodičnim radnjama, na benzinskim pumpama ili kroz fizički rad na selu, u građevini... Prema tvrdnjama ministara, upravo ti rani koraci oblikovali su njihov odnos prema radu, novcu i odgovornosti.

Svaka od njihovih priča o prvoj zaradi i slatkom trošenju nosi posebnu priču o odrastanju i sazrevanju. Kako su zaradili svoj prvi novac, na šta su ga potrošili i koje su lekcije tada naučili, otkrivaju u ličnim svedočenjima, o počecima, navikama koje se ne zaboravljaju i vrednostima koje ostaju i kada se stigne do samog vrha.

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović prisetio se kako je kao dečak prodavao na Limanskoj pijaci i od prvog zarađenog novca kupovao opremu za računar.

Nemanja Starović

- Prvi novac u životu sam zaradio tako što sam za vreme letnjih i zimskih raspusta radio kao prodavac na Limanskoj pijaci u Novom Sadu. Bilo je to veoma korisno iskustvo, a što se zarade tiče, ona nije bila velika i uglavnom sam je trošio na računarsku opremu koju u to vreme roditelji nisu mogli lako da mi priušte od sopstvenih plata - ispričao je Starović za Kurir.

Ministar turizma i omladine Husein Memić otkriva za Kurir kako je prve džeparce zarađivao radeći u porodičnom marketu.

Husein Memić

- Prvi novac sam zaradio sa svojih desetak godina otprilike, još dok sam radio u privatnom porodičnom marketu. Moj rahmetli otac je bio privatni preduzetnik, imali smo taj market u kome smo svi porodično radili, to nije bio neki veliki novac, ali u to vreme mnoga deca nisu ni imala za džeparac. Nekada bi se desilo da bude i slaba prodaja, bio sam srećan i ako čokoladu ili neki slatkiš ponesem u školu umesto dnevnice, da podelim sa svojim drugarima. Sada su potpuno drugačija vremena - ispričao nam je Memić.

Novica Tončev

Ministar bez potfelja Novica Tončev kaže za Kurir da je od malih nogu radio sve seoske poslove i da se time ponosi.

- Uvek sam spreman da govorim o radu, jer je to jedino što čoveka definiše. Odrastao sam u seoskoj porodici, uz oca građevinca i majku domaćicu, gde se od malih nogu radilo, od čuvanja stoke do svih seoskih poslova. Uz to sam bio i najbolji đak, jer sam znao da bez znanja i discipline nema napretka. Završio sam Građevinski fakultet i ceo život sam u građevini. Sve što imam zaradio sam isključivo svojim radom i privatnim poslom, bez ičije pomoći i bez oslanjanja na politiku. Svojoj deci uvek govorim da fakultet ne treba da studiraju samo da bi ga završili, već da bi zaista nešto naučili i sutra mogli da stoje iza svog rada. Politikom se ne bavim da bih zarađivao, naprotiv, na nju trošim, jer smatram da je to moja obaveza prema ljudima. I danas, kad god treba, tu sam da pomognem konkretnim radom, kao što je nedavno bio slučaj sa rešavanjem problema vodovodno-kanalizacione mreže u Surdulici, zajedno sa komunalnim preduzećem - prisetio se ministar Tončev.