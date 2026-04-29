Strukovno udruženje "Forum pravnika Srbije" saopštio je da su neosnovani navodi "Sindikata sudke vlasti" o netransparentnosti i neinkluzivnosti Radne grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije, jer su zasnovani na pogrešnim pretpostavkama i neistinitim činjenicama.

- Naime, Radna grupa je formirana od strane nadležnog organa, Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa njegovim zakonskim ovlašćenjima i ustaljenom praksom u postupku pripreme i izrade normativnih rešenja. Rešenjem Ministra pravde kojim je obrazovana radna grupa ista obuhvata predstavnike najviših zakonodavnih i pravosudnih institucija Republike Srbije, kao i najzastupljenijih strukovnih udruženja u okviru pravosuđa, odnosno predstavnike Ministarstva pravde, zatim Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predstavnike oba pravosudna saveta, dva predstavnika sudstva, četiri predstavnika javnog tužilaštva, predstavnike šest strukovnih udruženja koja okupljaju sudija, javne tužioce i pravnike u Srbiji, čime je obezbeđen neophodan nivo stručnosti i institucionalne zastupljenosti, a prvi sastanak radne grupe na kome su izneti predlozi i sugestije dodatno potvrđuje inkluzivni karakter ove radne grupe - ističe se u saopštenju Foruma pravnika.

Saopštenja "Sindikata sudske vlasti" koji, kako napominju, saglasno svojoj zakonskoj ulozi obavlja sindikalnu delatnost, kao i neformalne, neregistrovane grupa, ne mogu se smatrati relevantnim akterima u kontekstu ocene inkluzivnosti učešća ove radne grupe, imajući u vidu da se ne radi o strukovnom udruženju, već o sindikalnoj organizaciji, čija je zakonska uloga zaštita prava i interesa zaposlenih u pravosuđu u vezi sa radom, a ne učešće u oblikovanju i vrednovanju sistemskih normativnih rešenja. Negormalne grupe, kako se dodaje, nemaju zakonski utemeljen status, niti institucionalni legitimitet da učestvuju u procesima izrade i ocene normativnih rešenja.