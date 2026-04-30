U toku jučerašnjeg uključenja u emisiju "Redakcija", ekonomista Goran Puzić napadnut je od strane blokadera dok je govorio o ključnim ekonomskim temama za Srbiju u ovom trenutku.

U sred izlaganja o upozorenjima Svetske banke na rast cena energenata od 24 odsto i mogućem skoku cene nafte Brent na 115 dolara po barelu u najgorem scenariju, Puzić je bio izložen verbalnom napadu osobe koja je upućivala gnusne uvrede na njegov račun.

U tom trenutku, čovek u plavoj dukserici je prolazio pored njega i uzviknuo "Šta činiš bre, kako te nije sramota?"

"Izvinite, napao me je jedan građanin ovde u prolazu, moraću da se sklonim...", rekao je Puzić u svom uživo uključenju na Kurir televiziji kao odgovor na ovaj šokantan napad!

"Vikao je na mene, vređao, psovao državu"

Ekonomista Puzić oglasio se ovog jutra za emisiju "Redakcija" i opisao detalje neprijatne situacije koja ga je zadesila.

- Dakle, napao me je čovek kojeg uopšte ne poznajem niti sam ga ikada ranije video. Ono što mogu da kažem jeste da ima loknastu kosu i uredno pošišanu bradu. Odjednom sam video iza sebe kako počinje da viče na mene, da me vređa i, u pravom smislu te reči, da preti. Psovao je državu kada sam ja rekao, a to je vrlo lako proverljivo, da je cena benzina u Nemačkoj 2,55 evra i da treba poštovati odluke Vlade Republike Srbije u vezi sa odricanjem od akciza. Na to je reagovao rečima "koja država", i ne bih da ga citiram dalje, jer je to zaista neprikladno za medije i ne priliči mi kao profesoru univerziteta - kaže Puzić.

Ekonomista - Goran Puzić

Nakon toga, kako kaže, nastavio je sa omalovažavanjem i pretnjama, govoreći mu da se "pogleda u ogledalo i da vidi na šta liči", uz mnoštvo uvreda, kao i niz drugih pogrdnih reči.

- U tom trenutku sam bio zbunjen. Ostao sam još dva do tri minuta na vezi sa režijom, jer sam se uplašio i mogućeg fizičkog napada. Ovo mi se, inače, dešava treći put u proteklih godinu i po dana. Otvoreno se pitam zašto je to tako, možda zato što imam pravo na svoje mišljenje, možda zato što javno iznosim stavove i, gde god se nalazim, u zemlji i inostranstvu, branim državu - rekao je Puzić.

"Ovde se radi o pojedincima koji provociraju"

Da li je napad na profesora Puzića usred programa uživo čin pojedinca ili dobro uvežban scenario blokadera sa ciljem zastrašivanja svakog ko misli drugačije, za Kurir televiziju, govorio je i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Spasić navodi da ga je uznemirila vest o verbalnom napadu na ekonomistu Gorana Puzića, ocenjujući da takvi incidenti mogu prerasti u ozbiljnije situacije i da je važno da budu dokumentovani radi moguće eskalacije.

- Prvi utisak je da se radi o pojedincima koji se izdvajaju iz grupe ljudi i koji kroz provokacije, pa čak i verbalne napade, izazivaju incidente. Bilo je slučajeva i fizičkih napada na profesore, doktore i građane. Nakon verbalnih napada često dolazi i do daljih incidenata, zbog čega profesor s pravom kaže da se ne oseća bezbedno. Gledao sam prilog i smatram da je dobro što je sve dokumentovano, upravo u slučaju da dođe do eskalacije - počeo je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti

- Nažalost, očekujem da će ovakvi incidenti postati učestaliji. Mislim da će ih biti još više, posebno u periodu koji dolazi. Postoje ljudi koji deluju organizovano i koji ciljano provociraju reakcije, posebno kada su u pitanju javne ličnosti ili snimanja. Moj savet je da se verbalne provokacije ignorišu i da se ne ulazi u sukobe. Ako dođe do fizičkog kontakta ili pretnji, građani treba odmah da obaveste policiju ili da odu u najbližu stanicu. Važno je da svaki slučaj bude prijavljen i zabeležen. Policija, koliko znam, brzo reaguje i u mnogim slučajevima može da identifikuje počinioce u kratkom roku.

Kako kaže, ovo nije prvi put da se takve stvari dešavaju u javnom prostoru.

- Ključ je u prijavljivanju i smirenoj reakciji. Ne treba nasedati na provokacije, jer se to često koristi da se situacija predstavi na drugačiji način. Građani treba da ostanu mirni i da prijave svaki incident. Na ulicama postoje različite tenzije i nezadovoljstvo kod pojedinaca, ali to ne sme da bude razlog da se ugrožavaju drugi ljudi koji sa tim nemaju nikakve veze.

