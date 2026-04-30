Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana (PSG), otvoreno je priznao da tzv. "studentska lista", kako je naziva blokaderski deo javnosti zapravo - ne postoji!

Naime, Grbović je u na blokaderskoj N1 kod Danice Vučenić pričao o delovanju i planovima blokaderske opozicije, ali je još jednom razotkrio da je opozicija u strahu da bi blokaderi uzeli potencijalne glasove upravo njima.

- Ljudi, moramo da budemo realni - glavna lokomotiva opozicionog delovanja je studentska lista koja ne postoji. Nas iz opozicije znate, znate lidere, znate ko su, znate stranke, znate programe... - rekao je Grbović u jednoj emisji na blokaderskoj N1.