Blokaderski voditelj Marko Vidojković našao je prostor u crnogorskim medijima da bi se žalio na loš život u Srbiji, kritikuje njene građane, a uspeo je čak i da isproziva svoje dojučerašnje saborce.

On je Srbiju nazvao "nenormalnim mestom u kom se najbolje snalaze gremlini, tj. oni koji su uz vlast". Vidojković je takođe rekao da "šizi jer ne zna ko je trenutno u studentskom pokretu".

- Imam puno studenta koji mi se javljaju sve ovo vreme, a koji više nisu u tom protestu, koji su digli ruke, koji su se razočarali i tako dalje. Tako da veći je problem ko pravi i ko osmišljava studentsku listu od toga ko je na listi. Vidili smo da čak i najmasovnija pobuna ne dovodi do dovoljno jakih krhotina u režimu. Mi smo videli da su studenti bili na ulicama, da su njihovi profesori bili jedno vreme, da su prosvetni radnici, da su advokati dva put štrajkovali po nedelju dana i to je to. U Srbiji se niko nije našao za shodno da se pridruži toj pobuni. Znači da se u Srbiji i dalje žive okej. Znači da njima odgovara da zemlja bude nacionalistička, fašistička - izjavio je Vidojković.

