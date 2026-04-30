Iako su blokaderski mediji uporno pokušavali da predstave su nekakvi studenti bili ti koji su građanima nedavno delili nalepnice sa parolom "studenti pobeđuju", oktriveno je da je kolovođa te akcija na Starom gradu u Beogradu bila Jelena Mijović, koja ima 55 godina i nije nikakva studentkinja, a na sve to je i nevenčana surpuga istaknutog blokadera!

Naime, Mijovićeva je partnerka glumca blokadera Tihomira Stanića, o čemu su mediji više puta pisali, a o tome je javno govorio i sam Stanić.

Pored toga što je istaknuti blokader, Stanić je na izborima 2022. godine podržao generala Zdravka Ponoša, lidera pokreta SRCE, za kojeg mnogi tvrde da je upravo on bio jedna od ključnih figura koja je doprinela nekadašnjem uništavanju srpske vojske.

Inače, Stanić i Jelena, koja je inače dramaturškinja, imaju dvoje dece, a glumac je svojevremeno ispričao za medije zašto se nije venčao sa Mijovićevom.

- Jelena, moja sadašnja partnerka, neće da se uda za mene. Nedavno sam je ponovo zaprosio, odbila je - istakao je svojevremeno glumac.