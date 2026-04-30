Slušaj vest

Više javno tužilaštvo (VJT) iz Beograda saopštilo je da je i dalje u toku predistražni postupak povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta M. Ž. (25) 26. marta i okolnosti pod kojima je iste večeri okok 22.40 sati došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

- Po naredbi tužilaštva, u toku su veštačenja servera i nadzornih kamera na Filološkom fakultetu i Rektoratu Univerziteta u Beogradu, DNK veštačenja, kao i druga neophodna veštačenja u vezi sa smrću M. Ž. - piše u saopštenju VJT u kojem se navodi da "Tužilaštvo preduzima i druge neophodne radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja".

1/7 Vidi galeriju Filozofski fakultet Foto: Kurir, Marko Karović, Ilija Ilić

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je, podsetimo, nedavno da ta institucija još čeka odgovor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na 25 pitanja upućena u vezi sa stradanjem studentkinje tog fakulteta.

- Obratili smo se Fakultetu i mi radimo onaj deo koji se tiče svih mogućih administrativnih grešaka, propusta, koji je broj osoba bio, kakav je organizovan i administrativno uređen ulazak, izlazak i boravak na fakultetu", rekao je Pašalić.

On je naveo da su dobili "određeni broj odgovora", da je rok za odgovor istekao i da se čeka da pristignu odgovori koji su upućeni poštom.

- U odnosu na odgovore koje budemo dobili, mi ćemo ili zaključiti ovo ili ćemo nastaviti dalje sa svim detaljima koje moramo da utvrdimo, a to su, u principu, oni mogući propusti koji se odnose na samu organizaciju rada i boravka na fakultetu - rekao je Pašalić.