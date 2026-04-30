Blokaderi su na brojnim poljima rešili da rovare državu Srbiju i njene institucije, a uz pomoć svojih medija bacaju ljagu na svakoga ko se usudi da pohvali ili podrži Srbiju, a to rade čak i na visoke zvaničnike iz inostranstva koji dolaze u posetu našoj zemlji.

Sramota je jedina reč kojom se može opisati ono što je danas objavljeno na portalu Nove, a to je tekst u kojem se vidi sva ona bolesna mržnja prema Srbiji. Ovoga puta meta napada je gost Srbije - predsednik Predstavničkog doma češkog parlamenta Tomio Okamura. On je čovek koji se izvinio zbog NATO agresije na SRJ i koji javno govori da je Kosovo Srbija, a onda ga blokaderski mediji napadnu nemilosrdno i kroz svoje pamflete provuku kroz najgore blato.