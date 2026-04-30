Najava velikog vidovdanskog skupa Srpske napredne stranke otvorila je pitanje političke mobilizacije i spremnosti aktera na domaćoj sceni, dok se paralelno sve glasnije govori o izbornoj godini i mogućem izlasku na birališta do kraja 2026.

Ministar Darko Glišić najavio je višednevno okupljanje u Beogradu od 26. do 29. juna, uz očekivanje da će prisustvovati više od 100.000 ljudi. Analitičari ovaj potez tumače kao deo šire strategije političke komunikacije i jačanja prisustva na terenu u periodu pojačanih političkih tenzija.

Govoreći o značaju terenskog rada i političkog angažmana, savetnik ministra informisanja Perko Matović istakao je da je izborna godina ključni trenutak za sve političke aktere.

"Dakle, mi smo u izbornoj godini, i sve političke partije i svi politički akteri koji žele da budu relevantni moraju da imaju intenzivirano, političko delovanje na terenu, ukoliko žele da ostave bilo kakav rezultat. Činjenica da ste na vlasti ili da ste u opoziciji ne menja potrebu da komunicirate sa građanima, ne menja potrebu da morate da budete konstantno prisutni", rekao je Matović.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

"Morate da čujete šta građani imaju da kažu"

On je naglasio da terenski rad nije važan samo zbog vidljivosti, već i zbog razumevanja potreba građana.

"Nije terenski rad samo takav da biste vi bili prepoznati, nego da čujete šta građani imaju da kažu. Na osnovu toga vi pravite neku svoju političku odluku šta će vam biti dalje u političkom programu, šta je ono što je manje ili više bitno građanima", dodao je.

Matović smatra da su ovakve aktivnosti potpuno legitimne u demokratskom procesu i podseća na političku tradiciju Srbije.

"Dakle, to su regularne političke aktivnosti koje imaju svoje opravdanje u činjenici da smo u izbornoj godini… Mi smo jedna od najstarijih parlamentarnih demokratija u Evropi. Mi smo još od 1800-ih imali vlade za zasedanje skupština, mi smo moderne političke partije imali još u 19. veku", naveo je on, uz apel političkim akterima da "krenu putem formiranja infrastrukture i komunikacije s građanima kako bi ti izbori u potpunosti oslikavali volju građana".

Mogući termin izbora

Na pitanje o terminu izbora i porukama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će odluka zavisiti i od spoljnopolitičkih okolnosti, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Stefan Srbljanović ocenio je da se radi o odgovoru na kritike opozicije.

"To znači pre svega da je predsednik poslao poruku svima onima koji truju javni prostor pričama kako Srpska napredna stranka nije spremna za izbore… I to je prosto jedno mišljenje, jedan narativ političkih diletanata koji apsolutno ne shvataju šta su to državni i nacionalni interesi", rekao je Srbljanović.

On je ukazao na globalne okolnosti kao važan faktor u donošenju odluke o izborima.

"Mi se nalazimo u situaciji kada imate jednu ogromnu svetsku krizu u smislu sukoba na Bliskom Istoku koja definitivno određuje mnogo toga kada su u pitanju i ekonomska i finansijska kretanja… vidite koliko je danas cena sirove nafte po barelu… to vam govori koliko je ceo svet u jednom stanju haosa", naveo je.

Stefan Srbljanović Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, u takvim okolnostima važno je očuvati stabilnost institucija. Ipak, naglašava da dileme oko izbora nema.

"Mi smo u izbornoj godini, izbori će biti do kraja ove godine… Srpska napredna stranka, po onome što vidimo na terenu, je za te izbore spremna već odavno… i apsolutno ne postoji niko u ovom trenutku ko može taj rezultat da ugrozi", zaključio je.

U kontekstu najavljenih skupova, Srbljanović dodaje da su oni "tipičan i logičan način komunikacije koje jedna ozbiljna stranka ima sa svojim biračima", naglašavajući da je reč o uobičajenoj političkoj praksi u izbornim ciklusima.