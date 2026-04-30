Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na kraju zvanične posete Interpolu u Lionu, tokom koje je razgovarao sa generalnim sekretarom Valdesi Urkizom, da će Srbija uskoro zvanično podneti kandidaturu za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu, kao i da je ta inicijativa naišla na pozitivne reakcije u ovoj najznačajnijoj međunarodnoj policijskoj organizaciji.

- Mi smo prepoznati u Interpolu kao jedna od zemalja koja najviše koristi Interpolove baze podataka i ima najbolju saradnju. Nalazimo se među deset zemalja po razmeni informacija koja je prošle godine iznosila više od 100.000 informacija - rekao je ministar Dačić i istakao da je saradnja sa Interpolom prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova i srpske policije.

Ministar je istakao da trenutno postoji šest regionalnih biroa širom sveta, a sedmi, u Saudijskoj Arabiji, u fazi je otvaranja, kao i da će se Srbija za mesec-dva kandidovati, kada se, kako je precizirao, budu stekli svi neophodni proceduralni uslovi.

- Smatramo da Srbija ima dovoljno kapaciteta i da to nailazi na veoma dobre reakcije ovde u sedištu Interpola, a o tome smo već više puta razgovarali i sa našim partnerima iz regiona, kako bismo dobili podršku i drugih zemalja - rekao je ministar unutrašnjih poslova.

Govoreći o obimu saradnje sa Interpolom, Dačić je ukazao da je tokom prošle godine raspisano više od 80 poternica za ljudima koje Srbija potražuje širom sveta preko Interpola. Takođe, uhapšeno je više desetina ljudi po poternicama naše zemlje, kao što je i u Srbiji uhapšeno više desetina lica po poternicama drugih država.

Dačić je dodao da se saradnja sa Interpolom odvija i kroz više zajedničkih projekata, komandnih timova i operativnih grupa.

Ministar Dačić je najavio i posetu na leto generalnog sekretara Urkize Srbiji, tokom koje će razgovarati ne samo o regionalnom birou već i, kako je rekao, sveukupnoj saradnji protiv kriminala u međunarodnim razmerama.