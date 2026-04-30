Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić demantovala je danas navode da je izjavila da očekuje nasilje na blokaderskom protestu u maju i pozvala, kako je navela, blokaderske medije da objave tu njenu izjavu.

- Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" (reč koju traže je "bloladerski") skupu koji će se održati u maju.Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Jer, kao što svi već dobro znamo, za blokaderske medije - istina ne sme da stane na put propagandi! - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da ih ne poziva da upute izvinjenje čitaocima i njoj, jer, kako je navela, neće i to nikada nisu ni uradili.

- Samo neka objave tu moju izjavu - poručila je Brnabić.

Ne propustitePolitika"OKAMURA ZNAČAJNI PARTNER I VELIKI PRIJATELJ SRBIJE" Brnabić: Parlamentarna saradnja sa Češkom izuzetno dobra
PolitikaIMAJU PARA, PA KAMPANJU VODE U INOSTRANSTVU! Brnabićeva raskrinkala blokadere: Mnogo je jeftinije otići do Loznice, Šapca, Bora ili Negotina nego do BERLINA
PolitikaBrnabić najavila usvajanje zakona po preporukama ODIHR-a: Slede javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
PolitikaVUČIĆA PITALI ZA "PUTINOV MANEVAR", ON DAO JASAN ODGOVOR: Predsednik govorio o mogućem nasledniku na kormilu Srbije! Pomenuto i JEDNO IME sa domaće scene
Vladimir Putin Aleksandar Vučić