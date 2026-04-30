NOVI VANREDNI IZBORI NA KiM 7.JUNA Peto glasanje u poslednjih 16 meseci
Vršilac dužnosti predsednika prviremenih insitucija u Prištini Aljbuljena Hadžiju je, nakon sastanka sa predstavnicima stranaka, rekla da je odredila 7. jun kao datum održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.
"Kao što vam je poznato, nakon neuspeha Skupštine da izabere predsednika, Skupština se smatra raspuštenom i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Juče sam primila na sastanku predsednika Centralne izborne komicije Krešnika Radonićija, sa kojim smo razgovarali o izborima. Danas sam završila sastanak sa predstavnicima političkih subjekata. Saslušala sam predloge stranaka za datum izbora. Nakon procene ustavnih rokova, organizacionih potreba izborne komisije i važnosti učešća, odlučila sam da će prevremeni izbori biti održanii 7. juna", rekla je Hadžiju medijima nakon sastanka sa stranačkim predstavnicima.
Izbori se održavaju pošto poslanici centralne skupštine u Prištini nisu upeli da izaberu predsednika do 28. aprila, roka koji je postavio ustavni sud.
Kandidate pokreta Samoopredljenja za predsednika nisu podržali poslanici opozicionih stranaka.
Rešavanje nove institucionalne krize na KiM biće moguće tek nakon novih izbora u junu.
Biće to čak peto glasanje u pokrajini u poslednjih 16 meseci.
