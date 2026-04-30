"Kao što vam je poznato, nakon neuspeha Skupštine da izabere predsednika, Skupština se smatra raspuštenom i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Juče sam primila na sastanku predsednika Centralne izborne komicije Krešnika Radonićija, sa kojim smo razgovarali o izborima. Danas sam završila sastanak sa predstavnicima političkih subjekata. Saslušala sam predloge stranaka za datum izbora. Nakon procene ustavnih rokova, organizacionih potreba izborne komisije i važnosti učešća, odlučila sam da će prevremeni izbori biti održanii 7. juna", rekla je Hadžiju medijima nakon sastanka sa stranačkim predstavnicima.