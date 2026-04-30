Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je na nezapamćen blam novinarke sa blokaderske televizije N1 Žakline Tatalović.

Podsetimo, Žaklina Tatalović se obrukala tvrdnjom da joj je nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin - deda! Porodica pokojnog akademika odmah je demantovala njenu tvrdnju.

"Žaklina zna, al' neće da kaže", napisao je Jovanov kao komentar na pitanje "Blokaderi, ko vam je bio deda?"

Osvrnuvši se na reči sina Nikole Hajdina, koji je razotkrio Žaklininu laž, Jovanov je dodao:

"Zahvaljujući Žaklini Tatalović i mlađe generacije mogu da saznaju šta znači 'odreći ću te se preko novina".

Imao je Jovanov šta da poruči i novom izvršnom direktoru N1 Brentu Sadleru.

"Zaposleni na N1 štrajkuju protiv vlasnika, stari direktor neće da ode, novom direktoru ne daju da uđe u zgradu, novinar/urednik uhvaćen da vozi pod uticajem droge, novinarka Žaklina Tatalović izmislila ko joj je deda... Šta će ovaj ćčovek da misli o nama, kad ih vidi ovakve?"

I konačno, Jovanov je imao šta da poruči i Žaklini Tatalović: "Samo mirno" jer deda će se već pojaviti.

