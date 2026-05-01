Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas, povodom godišnjice operacije “Bljesak”, da Srbija ne zaboravlja ovaj zločin nad srpskim narodom.

- Danas se sećamo još jednog zločina koji je učinjen nad srpskim narodom. Hiljade uništenih porodica, spaljenih kuća i prolivenih suza. Ne zaboravljamo i radimo na tome da niko nikada više ne proteruje srpski narod sa svojih ognjišta - naveo je Vučević na Instagramu.

Hrvatske vojne i policijske snage su 1. maja 1995. godine počele napad na Zapadnu Slavoniju, a u operaciji koju je Zagreb nazvao "Bljesak" ubijene su 283 osobe srpske nacionalnosti, dok je proterano najmanje 15.000 Srba.

Kurir.rs

