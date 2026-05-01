Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije istakao je da je tokom operacije "Bljesak" ubijeno 283 Srba, a proterano najmanje 15.000, uz poruku da se Srbija seća žrtava i ne zaboravlja progon srpskog naroda.
"BLJESAK" - ZLOČIN KOJI TRAJE! Vučević poručio: Ne zaboravljamo hiljade uništenih porodica, spaljenih kuća i prolivenih suza (VIDEO)
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas, povodom godišnjice operacije “Bljesak”, da Srbija ne zaboravlja ovaj zločin nad srpskim narodom.
- Danas se sećamo još jednog zločina koji je učinjen nad srpskim narodom. Hiljade uništenih porodica, spaljenih kuća i prolivenih suza. Ne zaboravljamo i radimo na tome da niko nikada više ne proteruje srpski narod sa svojih ognjišta - naveo je Vučević na Instagramu.
Hrvatske vojne i policijske snage su 1. maja 1995. godine počele napad na Zapadnu Slavoniju, a u operaciji koju je Zagreb nazvao "Bljesak" ubijene su 283 osobe srpske nacionalnosti, dok je proterano najmanje 15.000 Srba.
