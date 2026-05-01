Srpska politička scena i dalje je jasno profilisana, pokazuju najnoviji rezultati aprilskog istraživanja agencije Faktor plus. Prema tim podacima, Srpska napredna stranka zadržava dominantnu poziciju - kada bi se izbori održali u najskorijem roku, osvojila bi 46,4 odsto glasova.

Na drugom mestu nalazi se Studentska lista, predvođena rektorom Vladanom Đokićem, sa podrškom od 28,7 procenata. Iako beleži značajan rezultat, politički analitičari ukazuju da je reč o heterogenom pokretu, čije biračko telo čine različite ideološke grupe. Upravo ta raznolikost, kako navode, može predstavljati izazov za dugoročnu stabilnost liste. Prema istom istraživanju, cenzus bi prešle još tri izborne liste.

U javnosti se, međutim, ne raspravlja samo o brojkama, već i o stanju u obrazovnom sistemu i širem društveno-političkom kontekstu. Gostujući u emisiji „Redakcija“ na Kurir televiziji, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Valentina Arsić Arsenijević ukazala je na ozbiljne probleme unutar Univerziteta.

Ona je ocenila da se kriza u visokom obrazovanju produbljuje, uz tvrdnje o nezakonitim aktivnostima i neefikasnom rešavanju nagomilanih problema:

„Nažalost, univerzitet jeste moja profesija, tu sam od 1982. godine. Međutim, dugo smo upozoravali na ozbiljne probleme koji se dešavaju na univerzitetu. Nije bilo sluha da se preventivno deluje, a sada mora da se sanira. Međutim, i ta sanacija ne ide dobro. Na mom fakultetu, koji je fakultet od nacionalnog značaja, sa najvećim brojem zaposlenih, sa najvećim brojem studenata, sa najvećim značajem za građane Srbije jer školuje lekare, kriza postaje sve dublja i dublja. Brojne nezakonite aktivnosti se i dalje produbljuju i to je problem.“

"Univerzitet se zlopotrebljava"

Profesorka je istakla i širi društveni kontekst, naglašavajući značaj izbora i sistema vrednosti:

„Državi Srbiji i njenim građanima je u interesu pravda, pravo i pozitivna selekcija kadrova. To mora da obezbede i budući izbori. Ono gde sam ja imala ozbiljnu zadršku, to je upravo kada sam videla da iza te jedne predivne reči ‘student’ stoji nešto što je mene uplašilo.“

Ona je izrazila i sumnju u uticaje na univerzitet:

„Problem je što se univerzitet zloupotrebljava, što je možda davno postao polje gde vršljaju razni strani interesi. Neke moje kolege kažu: ‘Ma nisi u pravu.’ Ma jesam u pravu. Vi to vidite, ukoliko želite time da se pozabavite.“

"Imamo anarhiju na univerzitetima"

Sa druge strane, ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša osvrnuo se na širi geopolitički položaj Srbije, naglašavajući izazove očuvanja neutralnosti:

„Srbija je u ovom trenutku kao zemlja u regionu koja je jedina ostala van NATO sistema, geopolitički neutralna. Kada imate svoju neutralnost i želite da upravljate svojom kućom, onda imate interese s druge strane. Imamo više frontova koji su otvoreni prema Srbiji.“

Govoreći o globalnim odnosima, Beriša je kritikovao kontradiktornosti međunarodne politike:

„Pa zar neko može bilo kome da objasni da je ovo najsuludiji rat koji se vodi? Imate situaciju da Evropa finansira Ukrajinu, a istovremeno plaća energente koji dolaze iz Rusije. Gde je tu logika?“

Ministar se osvrnuo i na stanje u visokom obrazovanju, ocenjujući da su neophodne promene:

„Autonomija univerziteta ne podrazumeva anarhiju, a mi u ovom trenutku imamo anarhiju na univerzitetima iz radi ličnih interesa pojedinih nastavnika. Država to ne sme da dozvoli.“

Zaključio je da je neophodno vraćanje osnovnim principima funkcionisanja institucija:

„Moramo se vratiti da svako radi svoj deo posla. Nećemo dozvoliti da se od fakulteta prave stvari koje nemaju veze sa obrazovanjem.“