Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podsetila je danas "profesionalce" sa N1, posebno Jovanu Gligorijević, da još uvek nisu objavili gde to tačno predsednica skupštine izjavljuje da očekuje nasilje na blokaderskom protestu.

- Dobar dan, poštovani profesionalci - N1 i Jovana Gligorijević. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog "studentskog" skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili... - podsetila ih je danas predsednica Skupštine Srbije.

Podsetimo, Brnabićeva je još juče demantovala navode da je izjavila da očekuje nasilje na blokaderskom protestu u maju i pozvala, kako je navela, blokaderske medije da objave tu njenu izjavu.

- Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" (reč koju traže je "bloladerski") skupu koji će se održati u maju.Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Jer, kao što svi već dobro znamo, za blokaderske medije - istina ne sme da stane na put propagandi! - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da ih ne poziva da upute izvinjenje čitaocima i njoj, jer, kako je navela, neće i to nikada nisu ni uradili.

- Samo neka objave tu moju izjavu - poručila je Brnabić.