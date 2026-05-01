Finansijska sredstva za Srbiju iz fondova Evropske unije nisu blokirana. To je navedeno u odgovoru Evropske komisije za Euronews Srbija, nakon upita u vezi sa izjavama komesarke za proširenje Marte Kos koja je rekla da je finansijska podrška zemlji obustavljena zbog politike prema pravosudnom sistemu.

"Sredstva trenutno nisu blokirana. Komisija i dalje vrši procenu i nije doneta odluka o obustavi sredstava. Komisija u kontinuitetu procenjuje da li su ispunjeni svi relevantni uslovi za podršku zemljama poput Srbije i u tom kontekstu ćemo razmotrili da li se preporuke Venecijanske komisije sprovode", navedeno je u odgovoru.

Dodatno je navedeno da Evropska komisija očekuje da Srbija u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisijeu najkraćem mogućem roku uz transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima.

Prethodno je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, na konferenciji za novinare, posle predavanja koje je održavala na Univerzitetu u Friburu, u Švajcarskoj, napomenula da zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji "ne može sedeti na dve stolice i da će u jednom trenutku Srbija morati da se opredeli".

Marta Kos Foto: Fred MARVAUX/European Parliament

"Još jednom, voljni smo da pomognemo, ali Srbija mora da napreduje. Za sada smo obustavili sva plaćanja u okviru Plana rasta, jer on ponovo nazaduje po pitanju pravosuđa. I sve dok to ne bude ispravila, neće moći da dobije finansijsku podršku Evropske unije", rekla je Kosova.

