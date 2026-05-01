Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je danas na vulgarni post na društvenoj mreži X koji joj je uputila novinarka "Vremena" Jovana Gligorijević.
"POŠTOVANA JOVANA, NE ZNAM KAKVE SU VAŠE ŽELJE I NAMERE, ALI..." Ana Brnabić objavila urnebesan odgovor, a zatim i ozbiljan poziv, na vulgarnu poruku novinarke
Na današnji poziv predsednice Skupštine da novinari N1 i Jovana Gligorijević objasne gde je ona rekla da očekuje nasilje na blokaderskom protestu, novinarka "Vremena" joj je napisala: "Aman, više… NE’Š J*BAT’!"
- Poštovana Jovana, ne znam kakve su Vaše želje i namere, ali molim Vas da razumete da ih ja ne delim. Dakle, da se vratimo na stvar - gde i kada sam ja izjavila da očekujem nasilje na "studentskom" skupu u maju - zapitala je Ana Brnabić.
