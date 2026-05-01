Blokaderska televizija N1 još jednom je uhvaćena u laži.

Naime, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom izveštavanja televizije N1, otkrivši da su izmenili vest bez izvinjenja. Brnabić je to ocenila kao neprofesionalno ponašanje.

- Nije loše - nešto kasnije, N 1 je priznao da su slagali i izmenili su vest. Naravno, nema izvinjenja, nema reakcije. Samo kukavički promeniš tekst i - nikom ništa. To je taj njihov "profesionalizam". To je taj BBC standard na blokaderski način. I, očekivano, nema izvinjenja. Mala pobeda za istinu, još jedna velika sramota za "profesionalce' sa N1 - poručila je Ana Brnabić.

N1 priznao da laže Foto: Printskrin

Ona je objavila i foto dokaze originalnog i izmenjenog teksta na N1.

