Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Crkvi Svetog Marka obeležavanju godišnjice stradanja Srba u "Bljesku".

Tom prilikom najavila je usvajanje Zakona o nestalim licima i poručila "nikada više ni 'Bljesak', ni 'Oluja', ni pogromi, ni zbegovi, nikada više izbegličke kolone" i dodala "neka je večna slava žrtvama 'Bljeska".

"Zemlja pripada onima koji je nose u srcu. Krajiški Srbi poneli su svoj zavičaj u svom srcu i zbog toga njihovu Krajinu njima niko ne može da oduzme. Ove godine, posle tri decenije, prvi put smo kao država obeležili stradanje srpskog naroda u operaciji 'Bljesak'. Sećamo se tog velikog stradanja kada je poginulo 283 lica, među kojima je bilo osmoro dece mlađe od 14 godina i 56 žena. Oni nikome nisu bili krivi, osim što su bili Srbi. Postavlja se pitanje kakav je to greh imala devojčica Dragana koja je napunila tek sedam godina, a koju su hrvatske oružane snage takođe lišile prava na detinjstvo i prava na život", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Danas ovde, ispred Crkve Svetog Marka, zajedno sa udruženjima krajiških Srba i porodicama nestalih, želim da podelim važnu vest. Prvi put Vlada Republike Srbije i Ministarstvo na čijem sam čelu predložiće usvajanje Zakona o nestalim licima kako bi se onima koji i dalje tragaju za svojim najmilijima obezbedila pravična naknada, ako je tako možemo i nazvati, kada se izgubi život. Srbija nije bila uzročnik nepravde koja im se dogodila, ali Srbija će dati doprinos da se ta nepravda ispravi".