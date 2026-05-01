NIKADA VIŠE NI "BLJESAK", NI "OLUJA", NI POGROMI... Đurđević Stamenkovski: Srbija nije bila uzročnik nepravde, ali će dati doprinos da se ta nepravda ispravi
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Crkvi Svetog Marka obeležavanju godišnjice stradanja Srba u "Bljesku".
Tom prilikom najavila je usvajanje Zakona o nestalim licima i poručila "nikada više ni 'Bljesak', ni 'Oluja', ni pogromi, ni zbegovi, nikada više izbegličke kolone" i dodala "neka je večna slava žrtvama 'Bljeska".
"Zemlja pripada onima koji je nose u srcu. Krajiški Srbi poneli su svoj zavičaj u svom srcu i zbog toga njihovu Krajinu njima niko ne može da oduzme. Ove godine, posle tri decenije, prvi put smo kao država obeležili stradanje srpskog naroda u operaciji 'Bljesak'. Sećamo se tog velikog stradanja kada je poginulo 283 lica, među kojima je bilo osmoro dece mlađe od 14 godina i 56 žena. Oni nikome nisu bili krivi, osim što su bili Srbi. Postavlja se pitanje kakav je to greh imala devojčica Dragana koja je napunila tek sedam godina, a koju su hrvatske oružane snage takođe lišile prava na detinjstvo i prava na život", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Danas ovde, ispred Crkve Svetog Marka, zajedno sa udruženjima krajiških Srba i porodicama nestalih, želim da podelim važnu vest. Prvi put Vlada Republike Srbije i Ministarstvo na čijem sam čelu predložiće usvajanje Zakona o nestalim licima kako bi se onima koji i dalje tragaju za svojim najmilijima obezbedila pravična naknada, ako je tako možemo i nazvati, kada se izgubi život. Srbija nije bila uzročnik nepravde koja im se dogodila, ali Srbija će dati doprinos da se ta nepravda ispravi".
"Neka je večna slava žrtvama 'Bljeska'. Neka je večna slava svima onima koji su ostavili kosti na svojim vekovnim ognjištima. Verujemo u mir, verujemo u slobodu i poručujemo svima: Nikad više ni 'Bljesak', ni 'Oluja', ni pogromi, ni progoni, ni zbegovi. Nikad više izbegličke kolone. Srbija je danas dovoljno snažna i dovoljno bezbednosno i vojno jaka da zaštiti sve naše Srbe ma gde se nalazili", zaključila je ministarka Đurđević Stamenkovski.